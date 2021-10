Le colosse d’Arsenal a maintenant 3 buts depuis qu’Arteta l’a prêté… et il est défenseur central

in



Photo de Harry Langer/DeFodi Images via .

Konstantinos Mavropanos aime clairement la vie loin d’Arsenal.

Les Gunners ont prêté des joueurs plus importants que l’international grec l’été dernier, comme Lucas Torreira, Matteo Guendouzi et William Saliba, pour n’en nommer que quelques-uns.

Mais le grand défenseur central peut prétendre être probablement la plus performante de toutes les stars que Mikel Arteta et Edu ont autorisé à quitter temporairement le nord de Londres pendant la morte-saison.

C’est parce que Mavropanos était à nouveau sur la cible samedi alors que Stuttgart battait Hoffenheim 3-1.

Ce faisant, le colosse de 23 ans a désormais inscrit trois buts très impressionnants pour l’équipe allemande en seulement huit matchs.

La forme de Mavropanos est d’autant plus impressionnante qu’il est défenseur central.

Vous ne pouvez pas reprocher à Arteta de l’avoir prêté car Ben White et Gabriel Magalhaes forment actuellement un très bon partenariat dans la défense d’Arsenal.

Mais au-delà de ces deux-là, les options de défenseur central d’Arteta incluent Pablo Mari, Rob Holding et Calum Chambers.

Et Mavropanos peut probablement prétendre être une mise à niveau sur l’un de ces trois.

Si White ou Gabriel souffrent d’une blessure à long terme cette saison et qu’Arsenal est obligé de s’appuyer sur l’un de ces trois et de lutter, des questions seront posées à l’entraîneur espagnol – et à juste titre.

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

