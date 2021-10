Le colt de 90 jours partage sa femme Vanessa a subi une perte de grossesse

Fiancé des 90 jours étoiles Colt johnson et Vanessa Guerra pleurent la perte de ce qui aurait été leur premier enfant ensemble.

Le lundi 11 octobre, la personnalité de TLC a révélé sur Instagram que sa femme avait récemment subi une fausse couche.

« Vanessa et moi avons vécu une perte que nous aimerions partager », a légendé Colt une série de photos, qui comprenait une échographie d’un bébé et une vérification écrite que Vanessa avait renvoyé un test de grossesse positif le 19 septembre. 2. « Nous avons récemment découvert qu’elle était enceinte. »

La femme de 36 ans a déclaré que la grossesse de Vanessa avait « surpris » le couple et « avait vraiment changé notre vision de la vie et de notre avenir ».

« Nous avons commencé à penser à un avenir avec notre enfant », a poursuivi Colt. « Nous sommes tous les deux devenus très heureux des perspectives et de l’imagination de partager une vie avec eux. Malheureusement, la seule nouvelle que je peux donner à leur sujet est qu’ils ne nous rejoindront plus. Cela me brise le cœur. »