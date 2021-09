le Columbus Crew accueille l’Impact de Montréal

25/09/2021 à 1h30 CEST

Les L’équipage de Colomb jouera son trente-cinquième match en Major League Soccer contre le Impact de Montréal, qui aura lieu ce dimanche à 1h30 dans le Stade MAPFRE.

Les L’équipage de Colomb affronte la trente-cinquième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après le match nul du dernier match disputé contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit des 26 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer avec un chiffre de 30 buts pour et 35 contre.

Du côté des visiteurs, le Impact de Montréal venaient de remporter leurs deux derniers matchs 2-0 et 2-4, le premier contre le le feu de Chicago dans son fief et le second contre lui Ville d’Orlando hors de son domaine, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la L’équipage de Colomb. Sur les 25 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Impact de Montréal Il en a remporté 10 avec 36 buts pour et 30 contre.

En tant que local, le L’équipage de Colomb Il a un bilan de six victoires, trois défaites et trois nuls en 12 matchs joués dans son domaine, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra s’efforcer de gagner. Aux sorties, le Impact de Montréal ils ont été battus six fois et ont fait match nul quatre fois en 13 matchs disputés, des chiffres qui montrent les faiblesses de l’équipe lors de leurs matches à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade MAPFRE, obtenant ainsi deux défaites et deux nuls en faveur de la L’équipage de Colomb. Le dernier match entre L’équipage de Colomb et le Impact de Montréal Ce tournoi s’est joué en mai 2021 et s’est soldé par un match nul (0-0).

En analysant leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous constatons que les visiteurs devancent leur rival avec une différence de six points. Les locaux, avant ce match, sont à la dixième place avec 31 points au classement. Pour sa part, Impact de Montréal il compte 37 points et se classe cinquième de la compétition.