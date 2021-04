le Columbus Crew accueille l’Union de Philadelphie dans son fief

17/04/2021 à 23h30 CEST

Dimanche prochain à 23h30, se jouera le match de la deuxième journée de Major League Soccer, qui mesurera à Columbus Crew et à Union de Philadelphie dans le Stade MAPFRE.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés précédemment dans le stade de la Columbus Crew et le bilan est de deux défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. De même, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les Union de PhiladelphieEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. La dernière fois qu’ils ont affronté le Columbus Crew et le Union de Philadelphie Dans cette compétition, c’était en novembre 2020 et le match s’est terminé sur un résultat de 2-1 pour les locaux.

Actuellement, les équipes sont à égalité à zéro point au classement de la Major League Soccer, donc ce match pourrait changer leur place dans le tableau. le Columbus Crew est en cinquième position alors que, de son côté, le Union de Philadelphie il est treizième en attendant le prochain match.