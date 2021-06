Le Columbus Crew ajoute trois points de plus contre le Chicago Fire (2-0)

in

20/06/2021 à 03h36 CEST

le L’équipage de Colomb a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui le feu de Chicago ce dimanche dans le Stade MAPFRE. le L’équipage de Colomb Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Toronto FC (2-1) et l’autre devant le La ville de New York (1-2). Quant à l’équipe de l’Illinois, le le feu de Chicago perdu par un résultat de 0-1 lors du duel précédent contre le Impact de Montréal. Après le résultat obtenu, l’équipe de Columbus est quatrième à l’issue du match, tandis que le le feu de Chicago est treizième.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Columbus, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un Zardès à la 17e minute. Après un nouveau jeu, le score a augmenté de L’équipage de Colomb, qui a augmenté le score avec un double but de Zardès à 34 minutes, concluant la première période avec le résultat de 2-0.

Le tableau d’affichage n’a pas bougé en seconde période, le match s’est donc terminé sur le score de 2-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la L’équipage de Colomb a donné accès à Francis, Moulin à vent Oui Abdul-Salaam pour Ils tuent, Étienne Oui Pedro Santos, Pendant ce temps, il le feu de Chicago a donné accès à Stojanovi & cacute;, Beri & cacute;, Espinoza Oui Charbonnier pour Gutiérrez, Offor, Sekuli & cacute; Oui Médran.

L’arbitre a donné un carton jaune à Étienne Oui Williams par l’équipe Columbus déjà Herbiers Oui Médran par l’équipe de l’Illinois.

Avec cette défaite, après la fin du duel, le le feu de Chicago il s’est classé treizième dans le tableau avec quatre points. le L’équipage de Colomb, quant à lui, a atteint la quatrième place avec 14 points.

le L’équipage de Colomb affrontera le lendemain Union de Philadelphie et le le feu de Chicago jouera contre lui Cincinnati.

Fiche techniqueL’équipage de Columbus :Bush, Williams, Mensah, Pedro Santos (Abdul-Salaam, min.87), Afful, Nagbe, Matan (Francis, min.63), Zelarayán, Etienne (Molino, min.71), Fraser et ZardesLe feu de Chicago:Bobby Shuttleworth, Calvo, Terán, Navarro, Sekuli & cacute; (Espinoza, min.58), Medrán (Collier, min.83), Pineda, Gutierrez (Stojanovi & cacute ;, min.46), Aliseda, Herbers et Offor (Beri & cacute ;, min.46)Stade:Stade MAPFREButs:Zardes (1-0, min. 17) et Zardes (2-0, min. 34)