Le Columbus Crew et le New England Revolution se partagent les points après avoir fait match nul à deux

04/07/21 à 01:14 CEST

le L’équipage de Colomb et le Révolution de la Nouvelle-Angleterre ex aequo à deux dans le match disputé ce samedi dans le Stade MAPFRE. le L’équipage de Colomb est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 1-0 lors du précédent duel contre Union de Philadelphie. Pour sa part, Révolution de la Nouvelle-Angleterre il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Les Red Bulls de New York et le La ville de New York, par 3-2 et 2-3 respectivement et cumule cinq victoires consécutives dans la compétition. Après le score, l’équipe de Columbus est cinquième à la fin du match, tandis que le Révolution de la Nouvelle-Angleterre maintient le leadership de la Major League Soccer.

La rencontre a débuté de manière positive pour l’équipe de Foxborough, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Buchanan à la 13e minute. Ensuite, les visiteurs ont marqué à nouveau grâce au succès devant le but de Bou à la 31e minute qui lui a laissé un 0-2 Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Il a réduit les distances L’équipage de Colomb à travers un peu de Zardès à la 39e minute, concluant la première période avec le résultat de 1-2.

Après la mi-temps du match, en seconde période est venu le but de l’équipe de Columbus, qui a égalisé grâce à un but dans son propre but de Farrell à la 69e minute.Enfin, le match s’est terminé avec un 2-2 à la lumière.

Le technicien de la L’équipage de Colomb, Caleb Porter, a donné accès au champ à Francis, Ils tuent Oui Fraser remplacement Valenzuela, Diaz Oui Hairston, tandis que de la part du Révolution de la Nouvelle-Angleterre, Aréna Bruce remplacé Bunbury, Bouksa, Traustrason Oui Kaptoum pour Mcnamara, Bou, Buchanan Oui Maciel.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Nagbe, Mensah Oui Pedro Santos par le L’équipage de Colomb déjà Dejuan Jones par l’équipe de Foxborough.

Avec 24 points, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre continue en tant que leader de la Major League Soccer, avec une place qualificative pour les demi-finales de conférence à la fin du match, tandis que le L’équipage de Colomb il s’est classé cinquième avec 16 points, occupant une place qualificative pour une place en séries éliminatoires.

Fiche techniqueL’équipage de Columbus :Room, Wormgoor, Mensah, Valenzuela (Francis, min.43), Afful, Nagbe, Hairston (Fraser, min.65), Zelarayán, Pedro Santos, Díaz (Matan, min.64) et ZardesRévolution de la Nouvelle-Angleterre :Turner, Henry Kessler, Farrell, Dejuan Jones, Bye, Maciel (Kaptoum, min.83), Polster, Carles Gil, Mcnamara (Bunbury, min.64), Buchanan (Traustason, min.78) et Bou (Buksa, min. 78)Stade:Stade MAPFREButs:Buchanan (0-1, min. 13), Bou (0-2, min. 31), Zardes (1-2, min. 39) et Farrell (2-2, min. 69)