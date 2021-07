Le Columbus Crew obtient les trois points contre New York (2-1)

18/07/2021 à 03h44 CEST

le L’équipage de Colomb a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui La ville de New York ce dimanche dans le Stade MAPFRE. le L’équipage de Colomb Il a affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match contre le Cincinnati et avec une séquence de trois nuls consécutifs dans la compétition. En ce qui concerne l’équipe de New York, le La ville de New York perdu par un résultat de 2-1 lors du match précédent contre le Impact de Montréal. Avec cette défaite, le La ville de New York a été placé en septième position à la fin du match, tandis que le L’équipage de Colomb est sixième.

La première partie du duel a commencé de manière positive pour lui L’équipage de Colomb, qui a inauguré le lumineux avec un objectif de Nagbe. Après cela, la première période s’est terminée sur un résultat de 1-0.

La seconde moitié du match a commencé face à l’équipe de New York, qui a mis les tables avec un but de Médine quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, en particulier à la minute 48. Cependant, l’équipe de Columbus à la minute 62 a donné l’avantage à son équipe grâce à un but de Zelarayan. Finalement, le match s’est terminé sur un score de 2-1.

Le technicien de la L’équipage de Colomb, Caleb Porter, a donné accès au champ à Volé, Wright-Phillips, Cuisine Oui Parente remplacement Ils tuent, Miguel Berry, Hairston Oui Zelarayan, tandis que de la part du La ville de New York, Ronny Deila remplacé Amundsen, Ismaël tajouri, Moral Oui Rodriguez pour Thorarinsson, Médine, Acevedo Oui Parcs.

L’arbitre a donné un carton jaune à Abdul-Salaam, Hairston, Pedro Santos, Wright-Phillips Oui Francis par le L’équipage de Colomb déjà Chanot, Médine, Acevedo Oui Thorarinsson par l’équipe de New York.

Avec cette défaite, après la fin du match, le La ville de New York il s’est classé septième au classement avec 17 points, occupant également une place d’accès à une place en séries éliminatoires pour le championnat. le L’équipage de Colomb, quant à lui, a atteint la sixième place avec 20 points, occupant une place qualificative pour une place qualificative pour le titre.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux La ville de New York comme lui L’équipage de Colomb jouera un nouveau match contre lui Impact de Montréal et le Nashville SC respectivement.

Fiche techniqueL’équipage de Columbus :Room, Keita, Mensah, Francis, Abdul-Salaam, Hairston (Cuisine, min.80), Nagbe, Zelarayán (Parente, min.84), Pedro Santos, Matan (Hurtado, min.59) et Miguel Berry (Wright-Phillips , min.63)La ville de New York:Barraza, Callens, Chanot, Thórarinsson (Amundsen, min.66), Tinnerholm, Parcs (Rodríguez, min.82), Acevedo (Morales, min.67), Moralez, Andrade, Medina (Ismael Tajouri, min.67) et CastellanosStade:Stade MAPFREButs:Nagbe (1-0, min. 45), Medina (1-1, min. 48) et Zelarayán (2-1, min. 62)