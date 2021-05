Le Columbus Crew remporte une courte victoire contre New York City (1-2)

23/05/2021 à 03:36 CEST

le Columbus Crew a joué et gagné 1-2 match de dimanche dernier dans le Stade Yankee. le La ville de New York est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Toronto FC. Du côté de l’équipe Columbus, le Columbus Crew il a été battu 1-0 lors du dernier match contre lequel il a joué Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Après le résultat obtenu, l’équipe de New York est troisième, tandis que le Columbus Crew il est sixième après la fin du duel.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour l’équipe de New York, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Ismael tajouri à la 18e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

En seconde période, la chance est venue pour lui Columbus Crew, qui a obtenu la cravate avec un peu de Zelarayán à la 82e minute. L’équipe de Columbus s’est jointe à nouveau, inversant le score établissant le 1-2 grâce à un nouveau but de Zelarayán, réalisant ainsi un doublé en 95, pendant les minutes supplémentaires que l’arbitre du match a décidé d’ajouter, concluant le duel avec un résultat de 1-2.

Dans le chapitre sur les changements, le La ville de New York de Ronny Deila soulagé Moralez, Gloster, Rocha Oui Amundsen pour Ismael tajouri, Parcs, Thórarinsson Oui Andres Jasson, tandis que le technicien du Columbus Crew, Caleb Porter, a ordonné l’entrée de Abdul-Salaam, Fraser Oui Ils tuent fournir Francis, Artur Oui Afful.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs avec un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Chanot et Ibeagha, du La ville de New York et trois à Pedro Santos, Artur Oui Diaz du Columbus Crew.

Pour le moment, les deux équipes se retrouvent avec huit points en Major League Soccer.

Fiche techniqueLa ville de New York:Johnson, Sands, Ibeagha, Chanot, Parks (Gloster, min 86), Acevedo, Medina, Thórarinsson (Rocha, min 86), Andres Jasson (Amundsen, min 86), Castellanos et Ismael Tajouri (Moralez, min 68 )Columbus Crew:Room, Williams, Mensah, Francis (Abdul-Salaam, min.56), Afful (Matan, min.82), Nagbe, Artur (Fraser, min.56), Zelarayán, Pedro Santos, Díaz et ZardesStade:Stade YankeeButs:Ismael Tajouri (1-0, min.18), Zelarayán (1-1, min.82) et Zelarayán (1-2, min.95)