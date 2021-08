Le combat a duré 16” et était nul

in

Le combat qu’ils ont organisé n’a pas duré du tout L’Américain Gary Antonio Russell et le Portoricain Emmanuel Rodríguez: le combat dans lequel était en jeu le titre intérimaire des poids coq de la World Boxing Association (WBA) il était plus de 16 secondes dans le premier tour et il a été déclaré nul.

Ils avaient à peine levé la main que il y a eu un fort affrontement de têtes quelques secondes après le début du premier tour: Rodríguez est tombé sur la toile avec des signes de grande douleur après l’impact avec la tête.

Le combat, qui s’est déroulé au Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie, a été arrêté à 16 secondes et n’a eu aucun vainqueur.

LE MOMENT DE LA TÊTE DE CHOC ENTRE BOXEURS

Gary Antonio Russell et Emmanuel Rodríguez se sont affrontés et le combat a été déclaré nul après 16 secondes de jeu.

Le combat était le pré-événement principal, dans lequel le champion des poids coq de l’Organisation mondiale de boxe (WBO), John Riel Casimero, des Philippines, a conservé sa couronne en battant le champion du monde en deux divisions Guillermo Rigondeaux pour le chemin de la décision partagée.

