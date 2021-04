Le combat au sol d’entraînement d’Antonio Rudiger avec Kepa Arrizabalaga était «  sérieux  », admet Thomas Tuchel, mais le patron de Chelsea dit que c’est fini et loue leur «  courage  »

Thomas Tuchel a fait l’éloge d’Antonio Rudiger et de Kepa Arrizabalaga malgré leur rupture au sol d’entraînement le week-end dernier.

Le patron de Chelsea a confirmé que le défenseur Rudiger et le gardien de but Kepa se sont affrontés à l’entraînement, mais a félicité le couple pour le « courage » dont ils avaient fait preuve pour résoudre le problème.

Kepa (au milieu) et Rudiger (à droite) se sont brouillés lors d’une séance d’entraînement dimanche

Les Blues ont été battus 5-2 par West Brom samedi, payant un lourd tribut pour le carton rouge de Thiago Silva avec la défaite – et la victoire de West Ham lundi – les voyant sortir du top quatre de la Premier League.

Ils affrontent désormais Porto à Séville lors du quart de finale aller de la Ligue des champions de mercredi, en direct sur talkSPORT, avec Tuchel catégorique que l’incident du terrain d’entraînement de Cobham est complètement terminé.

«Ce n’était rien à voir avec la défaite, c’était juste un incident à l’entraînement; ça s’est réchauffé entre Toni et Kepa », a déclaré Tuchel.

«Nous avons donc immédiatement calmé la situation. Je ne veux pas le minimiser avec quoi que ce soit d’artificiel, ce sont des choses que nous ne voulons pas accepter; c’était inhabituel mais cela peut arriver.

Tuchel dit que la dispute n’avait rien à voir avec la défaite choc de Chelsea contre West Brom

«Ce sont tous des concurrents et veulent gagner des matchs d’entraînement. Nous devions intervenir dans la situation, donc c’était grave.

«Mais la façon dont les gars ont géré la situation, c’était impressionnant et a montré beaucoup de courage.

«La réaction n’a pas été bonne, mais la réaction, la façon dont les gars ont géré la situation, en particulier Toni et Kepa, étaient incroyables et ont montré à quel point ils se respectent.

«Ils ont purifié l’air immédiatement. C’était le plus important donc il ne restait plus rien le lendemain. Nous avons parlé du problème, puis il a été résolu.

L’affaire est close en ce qui concerne Tuchel

«C’était la partie principale. Ils ont réglé le problème juste après l’entraînement d’une manière très honnête, humble et très directe. Cela m’a montré qu’ils ont un très bon caractère.

«Toni a réglé le problème directement, et c’était une chose forte et courageuse à faire. Je suis donc satisfait de la façon dont ils ont géré cela.

Chelsea aura Christian Pulisic et N’Golo Kante en forme après des problèmes aux ischio-jambiers pour le match aller de mercredi avec Porto.

Tuchel a confirmé que Tammy Abraham serait également dans l’équipe, bien que Kante ne commence probablement pas après sa dernière plainte musculaire.

« Christian, N’Golo et Tammy, tous les trois seront dans l’équipe, ils sont assez en forme pour être dans l’équipe et c’est une bonne nouvelle », a déclaré Tuchel.

«Christian est sorti avant qu’une blessure grave ne se produise samedi.

«Tammy est dans l’équipe, et N’Golo vient de faire son dernier test et sera sur le banc. Il se sent très à l’aise; assez confortable pour être sur le banc.