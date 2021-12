Le combat, avec taco inclus, entre Casado et Sánchez

15/12/2021 à 10h12 CET

Pilar Santos

« Que diable doit-il se passer en Espagne » pour qu’il « assume une part de responsabilité », a déclaré Casado à Pedro Sánchez, essayant de paraphraser ce que l’actuel Premier ministre a dit au président de l’époque, Mariano Rajoy, en 2015.

Pedro Sanchez Oui Pablo Casado Ils n’avaient pas vu leur visage au Congrès des députés depuis près d’un mois en raison du traitement des budgets généraux de l’État et le choc a été encore plus dur que d’habitude, avec repère inclus malgré le fait qu’il se trouve au siège du Parlement. Le chef de file du PP avait préparé un discours dur pour l’inaction qu’il considère que le président est en train d’avoir devant l’épisode de l’école Canet, la montée de la lumière et la pandémie, et avait également préparé la clôture de son intervention : « Que diable doit-il se passer en Espagne pour que vous en assumiez une quelconque responsabilité ? », s’est cassé.

Les conseillers du PP se sont précipités préciser que Casado voulait paraphraser Sánchez, lorsqu’en 2015, en tant que chef de l’opposition au PP, il a publié une phrase similaire en raison des inondations de cette année-là. « Que diable doit-il se passer dans ce pays pour que Rajoy quitte la Moncloa, marche dans la boue et soit avec les voisins ? », a ensuite lâché le leader socialiste en visite à Pradilla de Ebro, l’une des communes les plus touchées par l’eau. à ces dates.

Là à Pradilla Sanchez était également ce mardi encore, pour s’enquérir des dégâts causés par la tempête dans le nord du pays. Le président a fait une brève déclaration sans poser de questions après avoir visité une partie urbaine de la rivière dans la ville de Saragosse.

Casado a accusé Sánchez de « abandonner » et laisser « sans défense » l’enfant de Canet de Mar dont la famille a demandé au tribunal plus d’heures d’espagnol dans leur école. Le chef suprême des populaires lui a dit qu’il devait « forcer » la Generalitat à se conformer à la sentence ou à appliquer l’article 155 de la Constitution. Et il l’a prévenu que s’il « fermait les yeux », il pourrait commettre un crime de tergiversation.

Dans l’intervention de clôture, Sánchez a défiguré Casado son « manque de respect pour les Cortes Generales ». Quelques minutes plus tard, la première vice-présidente, Nadia Calviño, en a parlé. « Comme ils doivent être désespérés pour dire que cette chaîne de barbaries et entrer dans cette boucle destructrice! », le numéro deux du gouvernement a gâté le leader du PP.