Le combat britannique annulé à la onzième heure en raison de problèmes de santé et de sécurité d’Anatoli Muratov

Le combat de Chris Eubank Jr avec Anatoli Muratov a été abandonné moins de 12 heures avant la première cloche proposée pour des raisons de sécurité.

Le bagarreur né à Brighton devait faire la une d’une carte empilée à la SSE Arena de Wembley ce soir.

Le British Bocing Board of Control a fait part de ses inquiétudes au sujet de Muratov

Eubank Jr devait être en action à Wembley Arena ce soir

Cependant, le British Boxing Board of Control a fait part de ses inquiétudes concernant les examens médicaux d’avant-combat de Muratov et il a depuis été retiré du combat.

En raison de la proximité de l’heure de début prévue et de la santé et de la sécurité des combattants d’une importance primordiale, le combat a été annulé et Eubank ne combattra pas ce soir.

Muratov ne devait combattre que plus tôt cette semaine lorsque l’adversaire initial Sven Elbir a contracté COVID-19 et a été contraint de se retirer du combat.

David Avenesyan et Liam Taylor seront plutôt à la tête de l’événement, avec le titre européen des poids welters en jeu, bien que ce soit un coup cruel pour Eubank.

Le joueur de 32 ans de Brighton cherchait à poursuivre sa course victorieuse

Ben Shalom de BOXXER a déclaré à Sky Sports : « De toute évidence, nous sommes tous déçus que Chris Eubank Jr. ne puisse plus concourir sur la carte de ce soir, mais il est important de prendre la bonne décision dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des combattants.

«Nous sommes reconnaissants au British Board of Boxing Control pour les normes qu’ils utilisent pour protéger cela.

«Mes pensées vont à Chris, qui a vécu une période très difficile ces derniers temps. Il reviendra plus fort et reste une figure clé des plans de Sky Sports.

Chris reviendra avec un gros combat dans les prochaines semaines.

Mark Robinson/Matchroom

Eubank Jr a traité Marcus Morrison avec une aisance consommée lors de son dernier combat et espère se battre dans les prochaines semaines

talkSPORT vous apportera toujours des commentaires en direct et exclusifs de l’événement, avec la défense par Avenesyan de son titre de 147 livres le nouvel événement principal.

Dans le cadre de l’accord de trois combats avec Boxxer, le réseau a également les droits exclusifs de diffuser le retour de l’ancien champion britannique Lewis Ritson depuis l’Utilita Arena Newcastle le samedi 16 octobre.

Adam Catterall animera la couverture Fight Night de talkSPORT apportant toute la meilleure accumulation, le combat lui-même et toutes les réactions et analyses au bord du ring. Il sera aux côtés de Spencer Oliver et Gareth A Davies samedi avec les deux combattants faisant leurs promenades sur le ring à environ 22h.

Ces deux nuits de sandwich à la couverture de boxe parlent du commentaire exclusif de SPORT sur Deontay Wilder contre Tyson Fury le samedi 9 octobre pour le titre WBC World Heavyweight.