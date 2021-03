Le nombre réel de victimes de Covid en Espagne, mais cela pourrait être cent mille. Beaucoup sont restés seuls, car toute la mémoire et le respect restent. Il y a un an, nous sommes entrés dans un état d’alerte, de souffrance et de récession. Les toilettes équipées continuent de sauver des vies. Les chercheurs ont produit les vaccins les plus rapides de l’histoire. Mais la pandémie continue. Il est temps de remercier et de ne pas répéter les erreurs.