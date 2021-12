« Le combat contre Fundora décide de l’avenir de ma famille »

Il y a des trains qui ne passent qu’une fois dans une vie et celui qui a aperçu Sergio ‘L’Enfant’ Garcia il ne le laissera pas s’échapper. A 29 ans, Torrelavega Il a devant lui une opportunité en or, un combat qui peut changer sa vie personnelle et professionnelle, même s’il sait que ce ne sera pas facile. Pour monter dans le train de la Champions du ring il doit battre un très grand combattant gaucher, invaincu comme lui et plus jeune, qui ne pourra pas faire les choses facilement pour lui. Mais ‘Le garçon’ a fait ses devoirs et avant de partir à la conquête ‘les Amériques’ je parle avec MARYLAND dans une interview « incontournable ».

Comment vous êtes-vous préparé au combat avant de vous rendre aux États-Unis ?

Comme tous les combats, la préparer à tout donner et à gagner, ce qui change, c’est le scénario. Le combat est aussi important que tous, auxquels il faut donner l’importance qu’ils ont car il faut continuer et rester en vie. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre carrière, la préparation progresse, mais vous pensez toujours à gagner pour aller à 100%.

Le duel contre Sebastian Fundoa tombe-t-il au bon moment ?

Nous préparions ce combat depuis longtemps – au début il était prévu pour le mois de juillet et auparavant, en 2020, contre Erickson Lubin, mais c’était l’une des initiatives que la pandémie a stoppées -, égal à cinq ou six mois, mais cela s’allonge et nous n’avons pas cessé de nous préparer. Nous avons travaillé avec des sparring partners, adaptés à notre rival, un boxeur gaucher, très grand dans ce cas, nous avons donc essayé de nous adapter à lui.

Où avez-vous trouvé les sparring partners ?

Nous les avons adaptés avec des gauchers d’Espagne, mais nous avons également amené des personnes de l’extérieur, des Argentins, des boxeurs de l’équipe nationale, qui s’adapteront aux caractéristiques du rival. Je pense que nous nous sommes très bien adaptés et préparés.

Que peut-on attendre de son rival, le nord-américain Sebastian Fundoa ?

Ce que j’espère, c’est qu’il sort avec tout. C’est un rival qui a 23 ans, pour lequel ils parient. Il est bon et je sais qu’il va tout donner sur le ring. Moi aussi, je vais tout donner, mais je dois vous dire qu’à mon avis Fundoa ne profite pas de la taille dont il dispose, mais il a d’autres séries de choses dont il profite très bien. Je pense que les gens se trompent sur lui, il gère déjà très bien les courtes et les longues distances.

Sebastian Fundoa est gaucher et on dit toujours qu’un combattant gaucher rend toujours les choses plus difficiles.

Sebastian Fundoa sera le troisième boxeur gaucher que je me mesure sur le ring. La vérité est que cela ne change pas beaucoup, ce qui se passe, c’est qu’ils ont l’avantage, car ils s’entraînent généralement avec des droitiers, et ce qui pour vous est quelque chose de nouveau pour eux, c’est l’habituel lors de l’entraînement avec des droitiers. Ce n’est pas qu’ils aient un avantage, mais qu’on s’y habitue.

Que représente ce combat pour vous ?

C’est une belle opportunité que je ne veux pas rater et qui touche aussi ma famille. Ce combat est l’avenir de ma famille, il décide beaucoup de l’avenir de ma famille. C’est un grand combat qui peut m’apporter beaucoup, qui doit me permettre de continuer dans ce championnat.

Son combat aux USA rappelle celui de Sandor Martín. Le machado du boxeur barcelonais peut être une référence.

Le truc Sandor était différent, comme un combat de tir et ça a donné la surprise. Le nôtre est un combat auquel nous devons nous qualifier, dans lequel nous devons nous conformer et être à la hauteur.

Une victoire ouvrirait les portes d’un titre en Coupe du monde.

Voilà. Ce n’est pas que j’en ai rêvé mais que maintenant vous le voyez à proximité et vous ne voulez pas qu’il vous échappe, surtout quand ils vous appellent et vous offrent une opportunité. Mais maintenant, nous n’avons plus qu’à penser à l’égalité et en cas de victoire, nous mettre dans le pétrin, le gros gâchis, mais nous devons d’abord nous conformer.

Comment avez-vous le combat dessiné dans votre tête?

Avec le plus grand respect. Je respecte tous mes rivaux. La clé est que je trouve mon combat et que je dois faire attention en y entrant. J’ai le plus grand respect pour lui, mais il a aussi qu’il est gaucher et sa taille, qui n’est pas habituelle, et c’est avec cela que je vais devoir me battre.

Comment allez-vous monter sur le ring au Staples Center de Los Angeles ?

Nous avons toujours une stratégie planifiée et c’est ce que nous allons faire. Nous avons un plan et nous n’allons pas devenir fous. Par la suite, cela peut ou non sortir, vous pouvez vous sentir mieux ou pire. De nombreux facteurs sont impliqués.

Il arrive à ce rendez-vous avec l’histoire à 29 ans, bon âge ?

Oui, bien sûr, aujourd’hui j’ai l’air bien. Le jour où je n’ai pas l’air bien, pas à cause des pertes, mais parce que je vois que je ne suis pas bien préparé physiquement, que je ne suis pas bien émotionnellement… Je suis de ceux qui pensent qu’il y a plus dans la vie que la boxe . Dans un match de football, vous perdez 2-0, mais ici, vous obtenez un coup de plus et le reste de votre vie, voyez ce qui peut vous arriver.

Avez-vous toujours été aussi attentionné ?

Réfléchissant ou réaliste, c’est clair pour moi. Je ne sais pas si pour le meilleur ou pour le pire je sais vivre sans boxe et il y a plus dans la vie que la boxe. Pour certaines choses, ce sera en bien et en mal pour d’autres. J’ai ma famille et je veux en profiter. Je ne veux pas être blessé pour le reste de ma vie avec une maladie ou grave pour le reste de ma vie parce que j’ai terminé mes études à 35 ans.

Même le fait d’être père – il a une fille, Lola, et un garçon, Nico, âgés d’un et trois ans – l’a rendu plus attentionné.

Non, non, j’ai toujours été comme ça, avant de les avoir je pensais déjà ainsi.

Et comment ta femme gère-t-elle le fait d’être boxeuse ?

Tu me connaissais déjà comme ça, tu vas souffrir parce que tu vas souffrir, je peux te dire maintenant de te calmer. Elle aura ses mauvais moments, mais elle me soutient, mais je vous le dis, elle m’a connu en tant que boxeur, comme je l’ai connue en tant qu’infirmière.

Revenons un peu en arrière, comment as-tu débuté dans la boxe ?

J’ai commencé la boxe parce que des amis m’ont rejoint et m’ont dit de m’inscrire. Je me suis inscrit avec eux, je devenais bon et regarde où nous en sommes maintenant (sourires).

Étiez-vous bon avec les études?

En étudiant, j’ai étudié jusqu’à ce que j’obtienne mon diplôme, puis j’ai fait une année intermédiaire. Ensuite, j’ai eu des affaires et je les ai bien combinées. En ce sens, je ne peux pas me plaindre, on peut dire que j’ai eu de la chance.

Donc, vous avez un bon flair pour les affaires.

Oui il peut. Au début, il y avait des manèges forains. Je les ai vendus et j’ai lancé une société d’achat et de vente de véhicules, et maintenant je me consacre à investir l’argent que j’ai gagné dans des appartements que je loue, et j’espère continuer comme ça.

Avez-vous eu des conseils d’un spécialiste ?

J’ai tout fait moi-même. Ce que j’ai fait, c’est regarder les erreurs que les gens avaient faites avant, donc je ne les ai pas faites.

Il compte 33 combats et 33 victoires et reste invaincu. Êtes-vous prêt pour la première défaite ?

Oui, mec, mais le premier doit venir dans un grand événement. Je l’ai toujours dit, bien sur que je vais perdre !Je ne sais pas si ce sera contre Fundora ou un autre boxeur. Je ne suis pas Mayweather ou tout autre hors de l’ordinaire. Si j’avais déjà 20 ans, ils auraient investi en moi. Cela a été une chose de me faire basé sur des combats dans le domaine professionnel et cela s’est bien passé pour moi, et Dieu merci, nous sommes là. Je ne suis pas un Oscar de laHoya, qui dès la première minute l’a programmé et tout sort.

Vous venez de citer deux grands, quels combattants vous ont le plus marqué ?

Je n’ai regardé personne en particulier, mais il y a eu des boxeurs que j’ai aimés. J’aime beaucoup Óscar de la Hoya et un anglais qui s’appelle Joe Calzaghe.

Et, n’est-il pas temps, à 29 ans, de changer de surnom et d’arrêter d’être « El Niño » ?

Non, non, je continuerai de l’être jusqu’à ma retraite, comme Fernando Torres. Nous ne changerons pas maintenant. Je suis devenu pro à 18 ans et je n’ai pratiquement pas fait de combat amateur. Au début, il avait un visage d’enfant – d’une certaine manière il l’a toujours – et le surnom est resté.

Avec deux drapeaux et une chemise sur le ring

Sergio García montera sur le ring du Staples Center de Los Angeles avec un drapeau de ma ville, un autre d’Espagne et un maillot BM Torrelavega, dont il est un fidèle disciple, une équipe qui joue cette année dans le plus haut handball espagnol division, Liga ASOBAL.

