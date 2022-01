Le combat de boss de résolution d’adjudant de Halo Infinite était une douleur énorme

Image : 343 industries/Microsoft

« Ugh, pas encore ce seau de boulons », ai-je pensé la deuxième fois que le mech de l’adjudant Resolution Sentinel de l’installation 07 s’est présenté pour arrêter mon jeu Halo Infinite. Puis il m’a tué. Encore. Et encore. Et encore. Je n’étais pas possédé, sauf que je l’étais, et je le détestais pour ça, surtout parce que ce n’est même pas un combat de boss difficile, et encore moins amusant, pour être piégé dans un cycle sans fin d’échec.

Si vous avez joué à Halo Infinite, vous vous souvenez probablement de la résolution de l’adjudant comme de l’œil de Sauron qui plane lentement, dont les faisceaux laser et les volées de plasma ne font pas le poids face à Master Chief et à son grappin. Si vous vous souvenez de lui, bien sûr. Je suis sûr que la plupart des gens sont passés devant lui, surtout la deuxième fois, même en mode Légendaire. Le moniteur Halo est là pour vous empêcher d’interférer avec la technologie Forerunner, et il est terrible pour ça. Jusqu’à ce qu’il me rencontre.

La première fois que je l’ai rencontré, tout s’est bien passé. Mais lors du match revanche, j’étais trop confiant et pressé. Bien que j’apprécie l’action instantanée dans Halo Infinite et que j’envisage de m’attaquer à un navire Banished Banshee l’un des moments forts de mon temps à jouer à des jeux l’année dernière, j’ai été déçu par sa campagne. La seconde moitié ressemblait aux dernières heures d’une journée de route : j’étais irritable, fatigué et je voulais juste en finir. Cela a donné à l’adjudant Resolution son ouverture, et il s’en est emparé avec une vengeance.

Au cours du premier tour, je suis arrivé à quelques centimètres d’épuiser complètement son compteur de santé, seulement pour me faire tirer dans le dos par l’un de ses drones compagnons lorsque je suis devenu gourmand. Au lieu de me rendre plus prudent, j’ai essayé de rattraper le temps perdu en jouant encore plus risqué et agressif et j’en ai été une nouvelle fois puni. Entièrement intitulé, j’ai ensuite continué à me cogner la tête contre le mur pendant ce qui m’a semblé être des heures, mais qui a probablement duré 20 minutes au mieux. De toute façon, il était minuit passé et j’étais furieux – contre moi-même, contre l’adjudant Resolution et contre le match. Aucun des combats de boss de Halo Infinite n’est génial, mais le sien est à un autre niveau.

Carolyn Petit de Kotaku a parfaitement résumé ce sentiment sur Twitter récemment.

« Vous combattez un boss dans un jeu vidéo et lors d’une première tentative, vous vous rapprochez si ridiculement que vous savez que c’est tout à fait faisable. elle a écrit plus tôt cette semaine.

Bien sûr, tout le monde sait qu’à la seconde où vous sentez que cela se produit, vous êtes censé poser le contrôleur, vous endormir et revenir frais le lendemain. Si c’était aussi simple, cela n’arriverait pas si souvent en premier lieu.

Bien que cela puisse arriver avec n’importe quel combat de boss, quelque chose à propos de la résolution des adjudants se sentait prêt pour cela. La deuxième rencontre a lieu dans une arène circulaire avec une colonne hexagonale géante au milieu et des colonnes plus petites parsemées à la périphérie. Parce que vous reculez constamment tout au long du combat, il est facile de se faire prendre devant eux, incapable de se glisser rapidement à couvert en roulant vers la droite ou la gauche. Son objectif est souvent terrible, mais parfois il est juste, ce qui rend très facile de se laisser bercer par un faux sentiment de sécurité.

Et puis il y a le personnage de l’adjudant Resolution lui-même. Il est britannique ? Je n’ai aucune idée de pourquoi, mais pour une raison quelconque, il ressemble au majordome arrogant de The Nanny téléchargé dans une technologie extraterrestre millénaire. Les patrons de Borderlands m’ont moins fait grincer des dents. De plus, il y a la façon dont le dialogue jetable se brûle dans votre cerveau lorsqu’il se répète jusqu’à la nausée dans le feu de l’action. Je ne me souviens pas combien de fois j’ai dû recommencer le combat, mais à chaque fois, Weapon, le compagnon d’IA de Master Chief, criait : « Oh regarde, il a amené des amis… tu m’as entendu ? Il a des amis ! Oh oui, je t’ai entendu Weapon.

Bien sûr, quand je l’ai finalement battu le lendemain – rapidement et facilement du premier coup, bien sûr – il n’y avait aucun sentiment d’accomplissement, ni même de soulagement. Il était trop tard pour l’un ou l’autre. Je ne venais pas de battre un boss à Sekiro ou de terminer un nouveau biome à Returnal. J’avais battu un gommage qui avait déjà frotté le sol avec moi. Je ne sais pas si j’ai appris ma leçon, mais j’ai enfin fini le combat, ce qui est plus que la résolution de l’adjudant ou que je méritais. Il ne nous manquera pas.