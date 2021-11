Ferrari ne prend pas la troisième place du championnat des constructeurs pour acquis malgré l’extension de son avance sur ses plus proches rivaux McLaren au Qatar.

Carlos Sainz Jnr et Charles Leclerc n’ont terminé que septième et huitième sur le circuit international de Losail, mais ont devancé les deux pilotes McLaren. Lando Norris courait devant la paire jusqu’à ce que le sien subisse une crevaison dans la seconde moitié de la course.

Ferrari suivait McLaren de 17,5 points après Sotchi, mais devance désormais ses rivaux de 39,5 points, les ayant dépassés lors de chacune des cinq dernières courses. Avec seulement deux courses à disputer, Ferrari a de fortes chances de battre ses rivaux à la troisième place du championnat des constructeurs, atteignant l’objectif de pré-saison fixé par le directeur de l’équipe Mattia Binotto.

Cependant, il se méfie d’un éventuel renversement de McLaren, qui a marqué 45 points en un seul week-end avec un choc un deux au Grand Prix d’Italie.

« Je pense que le championnat n’est pas encore terminé », a déclaré Binotto. « Il reste deux courses et nous nous concentrons et essayons de faire de notre mieux dans la dernière. »

Cependant, il se réjouit du revirement de l’équipe depuis sa morne campagne 2020. « Sans doute si je regarde où nous en étions l’an dernier, sixième, très peu de points au championnat, je pense que nous avons fait le maximum que nous pouvions faire avec le règlement actuel où la plupart de la voiture était fermée et des opportunités de développement très limitées, ainsi que le plafond budgétaire.

« En 2021, nous devons mettre des priorités sur 2022 pour développer au lieu de 2021. Donc dans l’ensemble, je pense que l’équipe a fait de gros progrès pour ce qui était possible de faire pour ça, et donc je suis content car oui, la troisième position est un grande sortie de l’effort.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix du Qatar 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix du Qatar 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :