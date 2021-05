Le combat de Ferrari est plus avec McLaren qu’avec Red Bull

En résumé: Carlos Sainz Jnr dit que McLaren reste les plus grands rivaux de Ferrari cette saison, malgré leur forme récente.

En bref

Sainz considère l’ancienne équipe McLaren comme le plus grand rival de Ferrari. Ferrari a été assez rapide pour gagner à Monaco, croit Sainz, mais dit que l’objectif de l’équipe pour cette saison reste de battre McLaren à la troisième place derrière Red Bull et Mercedes.

Sainz a terminé deuxième de la course de la semaine dernière, tandis que son coéquipier Charles Leclerc a pris la pole position. Cependant, pour l’instant, Sainz est convaincu que la forme était “un peu ponctuelle”.

“Nous avons besoin de plus d’échantillons”, a-t-il déclaré. « Nous avons besoin de plus de pistes pour voir si cela se produit vraiment. Mais je pense que notre combat est plus avec McLaren qu’avec Red Bull.

Cependant, Sainz a admis que l’équipe “aurait pu gagner” à Monaco. “Je pense que le rythme était là pour gagner et nous ne pouvions pas le maximiser”, a-t-il déclaré. “Mais nous aurons plus de chances à l’avenir.”

Le pari de l’arrêt aux stands s’est retourné contre lui – Fittipaldi

Pietro Fittipaldi a finalement fait ses débuts à Indianapolis 500 hier, trois ans après avoir raté l’occasion en raison d’une blessure, et est arrivé 25e après avoir parié sur son dernier arrêt au stand de la journée.

Le coureur de Coyne/Rick Ware, qui pilote la voiture de Romain Grosjean pour les quatre courses ovales du calendrier de cette année, a terminé troisième à un moment donné, mais a dû se ravitailler avec seulement cinq tours à faire.

“Ce n’était pas la finition que nous recherchions”, a déclaré l’ancien pilote Haas F1. « Nous avons été rattrapés par le premier jaune après notre premier arrêt. Nous remontions sur les redémarrages et la voiture numéro 51 était vraiment racée. À chaque redémarrage, nous gagnons deux ou trois places.

«Nous courions à l’adolescence lorsque nous avons appelé à passer sous le dernier jaune pour ensuite essayer d’économiser du carburant pour n’avoir qu’un arrêt de plus à faire, mais cela n’a pas marché. Si un jaune était sorti, cela aurait été formidable et nous aurions un résultat différent. Ce n’était tout simplement pas notre journée.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour en F1

Gilles Villeneuve a remporté aujourd’hui une improbable victoire au Grand Prix de Monaco en 1981 Il y a 40 ans aujourd’hui, Gilles Villeneuve a remporté le Grand Prix de Monaco pour Ferrari en dépassant Alan Jones, tandis que Nelson Piquet s’est effondré de la tête. Michele Alboreto a fait ses débuts en F1

Mai sur .

Une sélection des meilleures lectures de . du mois dernier que vous avez peut-être manquées :

Partagez cet article de . avec votre réseau :