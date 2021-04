Le combat de Hafthor Bjornsson avec l’ancien combattant du MMA Alex Simon a été annulé alors que The Mountain continue les préparatifs de la confrontation avec Eddie Hall

Le combat de Hafthor Bjornsson avec l’ancien combattant du MMA Alex Simon a été annulé, ce dernier subissant une intervention chirurgicale après une blessure.

L’acteur et ancien homme le plus fort du monde, également connu sous le nom de “ Thor ” et qui a joué Gregor “ The Mountain ” Clegane dans Game of Thrones, devait revenir sur le ring en mai pour affronter Simon après un début réussi en juin de l’année dernière.

Hafthor Bjornsson accélère ses préparatifs pour affronter Eddie Hall

Simon est un ancien homme le plus fort d’Australie, qui a connu du succès en dynamophilie et a établi de nombreux records, notamment en squat lift, développé couché et dead lift.

Il a depuis fait la transition vers les sports de combat, participant au kickboxing et au MMA, et a été utilisé par Thor comme une opportunité de combattre quelqu’un avec des attributs similaires à Eddie Hall.

Bjornsson et son collègue ex-World’s Strongest Man Hall doivent se présenter à une confrontation très attendue à Las Vegas en septembre.

Mais l’affrontement de la montagne avec Simon est éteint après avoir confirmé sur Instagram qu’il devait subir une intervention chirurgicale.

Il a écrit: «Chirurgie du tendon du biceps».

«Pas la nouvelle que je voulais donner, mais la semaine dernière, lors d’une séance de combat, j’ai lancé un coup de poing et j’ai déchiré mon tendon du biceps gauche de l’os.

«J’ai immédiatement su à quel point la blessure était grave car je me suis déchiré le tendon du biceps droit il y a moins de 2 ans, cela signifie évidemment que mon match de boxe avec @thorbjornsson est terminé.

«Je lui souhaite bonne chance dans sa préparation, la cure de désintoxication dure environ 6 mois, un autre revers pour moi-même et celui-ci a été difficile à supporter après quelques années terribles pour moi, mais c’est comme ça, ça se passe et je Je vais cocher toutes les cases en ce qui concerne la réadaptation et revenir à la compétition avant la fin de l’année.

«Je ne peux qu’espérer que ma série de malchance est derrière moi maintenant et qu’une course réussie se prépare.

«Je n’abandonnerai jamais, ce n’est simplement pas en moi et j’atteindrai mes objectifs à temps.

«Lorsque vous serez découragé, vous découvrirez qui a réellement votre dos et les gens qui le font, je n’oublierai pas quand nous roulerons bientôt, seulement une question de temps, que la réadaptation commence.»

@eddiehallwsm

Eddie Hall a perdu environ 36 kg en préparation du combat

Surnommé le “ match de boxe le plus lourd de l’histoire ”, Thor et son rival britannique ont accepté de régler leurs différends sur le ring à Las Vegas en septembre de cette année.

La genèse de la querelle remonte au moment où Hall a remporté le titre de l’homme le plus fort du monde 2017, alors que Bjornsson accusait le Britannique d’avoir triché pendant la presse Viking.

Cependant, les preuves vidéo téléchargées sur la chaîne YouTube de Hall semblaient rejeter les affirmations de l’Islandais.

Maintenant, la paire va venir aux coups à l’intérieur d’un ring de boxe à Sin City et l’Anglais a considérablement réduit le combat, mais a conservé sa force comme il l’a présenté dans une démonstration de puissance dévastatrice.