Le combat de la trilogie Conor McGregor contre Dustin Poirier est prévu pour juillet alors que le diamant semble confirmer la date du match revanche de l’UFC

Conor McGregor et Dustin Poirier semblent prêts à s’affronter dans l’octogone pour la troisième fois avec The Diamond apparaissant pour confirmer la date.

« The Notorious » a été éliminé pour la première fois de sa carrière en janvier sur Fight Island alors que Poirier coupait la jambe de tête de l’Irlandais et se jetait sur son adversaire frappé.

McGregor n’a pas pu gérer les coups de pied de Poirier lors de leur match revanche en janvier

McGregor a ensuite blâmé l’inactivité pour sa défaite, bien que « The Diamond » ait été crédité pour avoir exécuté un plan de match aussi bien chorégraphié, avant d’insister sur le fait qu’il voulait un troisième combat.

Les rapports initiaux suggéraient que le 10 mai était une date possible, mais cela a été rapidement démenti.

Des rapports avaient émergé au cours de la semaine dernière suggérant que le combat pourrait être fixé pour le 10 juillet, le week-end de la finale de l’Euro 2020, et Poirier semblait confirmer que c’était le cas.

Il a tweeté juste ça… le 10 juillet et rien d’autre.

Il n’y a pas encore eu d’autre confirmation officielle de l’UFC ou de McGregor, mais il semble de plus en plus probable que les deux s’affronteront pour la troisième fois.

S’adressant à Joe Rogan précédemment, Poirier a admis qu’il adorerait faire le match revanche une fois de plus en juin ou en juillet. Cependant, tout comme leur premier combat à l’UFC 178, le natif de Louisiane a admis que le troisième serait complètement différent du second.

«Si je reçois l’appel et qu’il est temps d’aller travailler, je vais m’enfermer dans un camp d’entraînement», a-t-il déclaré.

Le combat a été arrêté au deuxième tour et McGregor a imputé l’inactivité à sa perte tout en faisant l’éloge de son adversaire.

«C’est un homme de combat, je ne pense pas que vous ayez jamais vraiment (le numéro de quelqu’un). Il fera des ajustements. Ce sera un combat complètement différent.

«Tout comme le premier et le second étaient différents, le troisième le sera également. Je vais aussi faire des ajustements. Je vais changer, garder les choses fraîches et le faire deviner.