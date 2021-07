Le combat de l’Angleterre contre l’histoire

08/07/2021 à 21:37 CEST

Alex Carazo

Rien de plus et rien de moins que 55 ans. C’est le temps qui a dû passer pour Angleterre ont de nouveau atteint la finale d’un grand tournoi. 55 ans de grandes déceptions, de générations de footballeurs qui se sont réveillés avec beaucoup d’enthousiasme mais se sont effondrés dans les phases finales, de défaites historiques et de blessures jamais refermées.

Les inventeurs du foot Ils ont à peine un titre dans leurs fenêtres, la Coupe du monde 1966 qui s’est déroulée précisément dans leur pays, et c’est quelque chose qu’ils traînent depuis plus de cinq décennies. L’Angleterre est aux prises avec l’histoire et la nostalgie depuis de nombreuses années. Maintenant, ils ont devant eux l’énorme opportunité de laisser derrière eux tant de frustrations et lever pour la première fois une Eurocup. Quelque chose que les légendes anglaises telles que Bobby charlton, Kevin Keegan, Gary Lineker, Alain Shearer, la génération de David Beckham, Frank Lampard et compagnie, ou Wayne Rooney.

Rédemption Southgate

Qui sait très bien ce que c’est que de porter sur son dos le poids énorme d’avoir joué dans l’une de ces grandes déceptions est l’actuel entraîneur anglais, Gareth porte sud. En 1996, le football « rentre chez lui. · Après avoir organisé la Coupe du monde 1966, l’Angleterre accueille le championnat d’Europe 30 ans plus tard. Tondeur Oui Gascoigne ils étaient les vedettes de certains « Trois Lions » qui ont été plantés en demi-finale après avoir éliminé l’Espagne aux tirs au but en quart de finale.

Une phase de groupes très convaincante pour l’Angleterre, où ils ont également réalisé le victoire historique sur l’Ecosse avec le grand but de Gascoigne. L’un des plus emblématiques de l’histoire du Championnat d’Europe. Après l’Espagne, Allemagne c’était le dernier obstacle avant la finale. Un nouveau nul et une nouvelle prolongation ont contraint les Anglais à laisser leur chance entre les mains du hasard des lancements du point fatal.

Les deux équipes ont marqué leurs cinq premières pénalités. Puis apparut Kopke pour dévier le tir de porte sud. Möller marqué le décisif et mis à la ‘Mannschaft’ à la fin. Une dalle trop lourde pour l’entraîneur anglais actuel, qui 25 ans plus tard le dimanche, vous aurez l’occasion de riposter et d’effrayer les fantômes du passé.

Jusqu’au bout de la polémique

La Euro 2020 de Angleterre jusqu’à la demi-finale, il était impeccable. Zéro but encaissé, un grand sentiment de supériorité à la fois dans le football et dans la maîtrise de la situation, et une excellente efficacité en attaque. Un bloc très solide, bref, celui qui a construit porte sud, qui confirmait peu à peu son rôle préféré.

Cependant, le passage en finale a été marqué par le penalty controversé indiqué par Danny Makkelie dans la première partie de l’extension. Kane marqué après rejet de Schmeichel, a donné la passe pour la finale, et le monde du football -en dehors de l’Angleterre- a explosé contre la décision de l’arbitre. Les Danois continuent de crier vers le ciel à la recherche du contact que les Néerlandais prétendaient voir Sterling.

Quoi qu’il en soit, les footballeurs anglais sont conscients de l’importance de la finale. Le poids de l’histoire et de tout un pays repose sur ses épaules. En face, un l’Italie que Il n’a pas levé de championnat d’Europe depuis 1968. Un seul des deux va changer sa chance.