Le combat de l’UFC 264 avec Conor McGregor est trois fois plus lucratif qu’un affrontement pour le titre léger, déclare Dustin Poirier

Conor McGregor se bat à nouveau ce week-end et cela signifie un bon salaire pour toutes les personnes impliquées.

L’Irlandais est, sans aucun doute, la plus grande star du box-office de l’histoire du MMA. Il est peut-être la plus grande force motrice de la croissance mondiale de l’UFC et tandis que d’autres noms comme Ronda Rousey ont aidé, McGregor est le leader.

GETTY

McGregor est de retour dans l’octogone pour tenter de remporter la trilogie avec Poirier

Pour le contexte de la puissance d’attraction de McGregor, les cinq pay-per-views UFC les plus achetés jamais ont été titrés par The Notorious.

En fait, McGregor a sept des 10 cartes UFC les plus achetées jamais sur son CV et ce sont ses sept derniers combats.

Selon Tapology, McGregor a sept combats qui ont attiré plus d’un million d’achats. L’UFC dans son ensemble n’a que 16 cartes qui ont tiré plus d’un million dans son histoire et le prochain plus gros tirage était Brock Lesnar avec trois cartes sur un million.

En conséquence, l’UFC gagne gros lorsque McGregor se bat, ses adversaires gagnent gros, si vous êtes sur la carte, vous gagnez gros et, bien sûr, l’homme lui-même gagne gros.

. – .

McGregor a plus d’argent qu’il n’aurait pu en rêver

Certains fans ne comprenaient pas pourquoi Poirier avait pris la revanche avec McGregor au lieu de passer à un combat pour le titre léger.

Michael Chandler et Charles Oliveira l’ont fait à la place et maintenant ce dernier est le champion.

Cependant, Poirier a expliqué que le montant d’argent qu’il gagne en combattant McGregor éclipse tout le reste et est trop important pour être ignoré.

“Moi qui me bats pour la ceinture, je n’aurais pas eu de pay-per-view [points]», a déclaré Poirier à ESPN (transcrit par Tristen Critchfield). «J’aurais obtenu un salaire de base de probablement même pas un tiers de mon salaire de base pour ce combat. Cela n’a tout simplement pas de sens.

«Je suis un combattant de prix. Si je veux gagner cinq, six, sept, 10 fois plus d’argent pour me battre, je suis un père, je suis un mari et j’ai des priorités.

GETTY

Poirier a expliqué l’argent fou impliqué dans la lutte contre Conor McGregor

« Si je suis le meilleur au monde, alors je vais battre Conor et me battre pour la ceinture. C’est comme doubler sur vous-même », a poursuivi Poirier.

« Je suis un homme de jeu. Je crois en mes compétences et en mes combats. Alors j’ai juste doublé. C’est ce que c’était.

Le vainqueur de ce concours se battra probablement pour la ceinture suivante de toute façon, donc ce n’est pas comme si Poirier avait beaucoup sacrifié en termes de position dans le mélange léger.

Conor McGregor reste la plus grande star de l’UFC

Ce pay-per-view fera probablement encore une fois un grand nombre de personnes impliquées. Leur combat à l’UFC 257 est le deuxième pay-per-view UFC le plus acheté de tous les temps.

Le numéro un sur la liste est le tristement célèbre affrontement de McGregor avec Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229 qui a fait 2,4 millions d’achats, la seule carte UFC à avoir jamais amassé plus de deux millions.