Le combat de Maribel de Santiago avec Osmel Sousa

. Le jour où Maribel de Santiago a sorti ses griffes contre Osmel Sousa

Des femmes comme Francisca Lachapel, Alejandra Espinoza, Clarissa Molina, Ana Patricia Gámez et Migbelis Castellanos, sont devenues célèbres au fil des ans, pour avoir conquis le titre de Nuestra Belleza Latina.

Mais parmi le groupe restreint de noms de candidats dont on se souvient et qu’on aimait au cours des 12 saisons au cours desquelles l’émission de téléréalité Univisión a été réalisée, l’un des plus notoires et inoubliables est celui de Maribel de Santiago.

Et c’est que la jeune fille alors âgée de 27 ans, contre toute attente et avec l’opposition des juges de la cinquième saison du programme et de la production de l’émission elle-même, a volé le cœur et l’affection du public, qui l’a soutenue jusqu’à ce que les juges décident de l’éliminer, craignant qu’elle ne gagne.

Maribel et sa mère ont affronté Osmel : A la jugulaire, la Mexicaine a fait preuve de persévérance et a enduré les critiques d'Osmel. Cependant, il est arrivé à un point où il n'en pouvait plus et l'a confronté.

Et bien que pendant le spectacle, la Mexicaine se soit montrée comme une candidate gentille, drôle, humble et très simple qui voulait remporter la couronne que Nastassja Bolívar a finalement remportée, il y a eu une soirée au cours de laquelle elle ne pouvait plus supporter les offenses et le manque de respect d’Osmel Sousa , et le mettre à sa place.

Cela peut être vu dans une vidéo YouTube qui continue de faire le tour, dans laquelle on observe comment Maribel de Santiago, en compagnie de sa mère, a chanté la table du tsar de la Beauté, mettant en vedette l’un des moments les plus regardés de la spectacle.

« La vérité, Osmel, tu m’as surpris, parce que (tu es) irrespectueux. La vérité était que je me sentais offensé, comme la mère de Maribel. Je pense que c’est une fille intelligente, qu’elle a du talent, elle s’est préparée à être ici, elle sait où elle se tient et ce qu’elle fait ici », a déclaré la mère du candidat de l’époque, dans une conférence en coulisses. , créé pour augmenter le raiting.

« Osmel, ce que je veux te dire, c’est que je suis allé à six auditions, je n’y suis pas allé à une, j’y suis allé à six, et je t’ai suivi partout. Et je pense que vous devriez avoir un peu de compassion, pour tout ce que j’ai fait « , a déclaré Maribel, la voix élevée, devant ce qu’Osmel semblait être en désaccord du tout.

« Regarde ma fille, nous t’avons vu. La première audition, je pensais que tu étais inutile, la seconde je l’ai trouvée très sympa et j’ai trouvé tout ce que tu faisais très bien. Mais je veux que tu saches que je te considère comme un fou ici », a répondu Osmel dans la vidéo que nous partageons dans cet article, déchaînant la fureur du Mexicain.

Puis Osmel a avoué que ni lui ni le reste des juges ne la soutenaient dans son désir d’être reine, mais qu’elle avait la bénédiction des téléspectateurs qui n’arrêtaient pas de voter pour elle.

Face à face! Le retour de Maribel et le cauchemar d'Osmel Pour la seule fois, Maribel de Santiago a eu l'occasion de dire à Osmel ses vérités en face.

« C’est le public qui vote pour vous, car je veux que vous sachiez que vous ne faites pas office de reine, vous n’avez ni l’attitude d’une reine, ni le port d’une reine, ni rien d’une reine », a déclaré Osmel cruellement envers la fille, à des moments où la réalité aidait à entretenir les stéréotypes de la beauté.

L'EXEMPLE DE MARIBEL DE SANTIAGO À NUESTRA BELLEZA LATINA

À la fin du combat, Marbel a insisté auprès d’Osmel pour qu’il lui montre qu’elle pouvait devenir une reine, mais il a continué avec ses taquineries et lui a dit que cela n’arriverait jamais et qu’il était même impoli avec la mère du concurrent, et l’a rasée de manière agressive. le micro au journaliste qui faisait l’interview.

Osmel : Maribel de Santiago ne sait même pas marcher Souvenons-nous de cette passerelle de terreur où Osmelito a raconté à Maribel que c'était comme l'histoire du cafard : il ne peut plus marcher. Aie!

« Mais tu vas durer de nombreuses années mon amour pour toi pour me montrer que tu es une reine. J’ai dit la vérité, et je pense que je disais sincèrement la vérité », a déclaré Osmel, qui a ensuite fustigé la mère de Maribel. « Toutes les mamans pensent que leurs filles sont belles et précieuses, et vous n’avez rien à voir avec cette histoire, c’est entre elle et moi. »

Dites-nous ce que vous pensez du traitement que Maribel de Santiago a reçu à Nuestra Belleza Latina et de la réaction d’Osmel après avoir été interrogé.