Le combat de Monette et John se tourne vers ses 11 ex-maris dans un aperçu exclusif

Cela ressemble au début de la fin pour Monette et John. Le couple Addicted to Marriage n’a pas été d’accord depuis un certain temps maintenant, mais une conversation sérieuse sur leur relation se transforme en une bagarre passionnée lors d’un aperçu exclusif de PopCulture.com du tout nouvel épisode de mardi de l’émission TLC. S’asseyant avec l’homme qu’elle voulait faire son 12e mari, Monette admet à John qu’elle n’obtient pas tout ce dont elle a besoin de leur relation.

« Je n’obtiens pas de toi ce dont j’ai besoin. Tu n’obtiens pas de moi ce dont tu as besoin. Pourquoi ça ? » John demande en réponse. Lorsque Monette explique qu’elle pense que son besoin de passer plus de temps seul a été une contrainte, John intervient : « J’aime passer du temps seul. Ce n’est pas comme quelque chose que je reçois. » Monette poursuit qu’elle pense qu’il serait « plus heureux » de ne pas l’avoir avec elle, c’est pourquoi elle ne lui demande pas d’attention ou de temps passé ensemble.

« Tu veux que je fasse des trucs que je sais que tu aimes faire, mais je n’aime pas faire ces choses tout le temps. Je n’aime pas ! John dit à Monette, qui répond: « Je blâme beaucoup votre égoïsme. » Faisant des allers-retours pour savoir lequel d’entre eux est vraiment ancré dans leurs habitudes, John se dirige directement vers les 11 mariages ratés de Monette alors que la dispute s’intensifie.

« Jusqu’à ce que vous vous réconciliez avec ce que vous faites et votre rôle dans vos relations ratées, vous n’en aurez jamais une bonne. Jamais », lui dit-il. Monette riposte : « Oh, utilise ça, John. Utilise ça », auquel il répond : « Je l’utilise pour vous dire quelque chose et vous devez faire attention ! Vous n’allez pas avoir une relation saine avec les trucs de manipulation que vous faites. … Je suis fatigué. Je ne joue pas le jeu. J’en ai assez. «

Fondant en larmes, Monette dit à John qu’elle a essayé de parler d’un problème qui la « fait mal » mais qui ne cesse de se fermer. « Je suis désolé, Monette », répond-il. « Je n’essaie pas de te faire pleurer. J’essaie de te parler. Monette poursuit : « Tout ce que vous voulez faire, c’est dire : « Oh, vous avez eu tellement de relations. » Vraiment ? Tout le monde le sait, John ! Dans un confessionnal, Monette dit que John a tendance à privilégier sa « jugulaire » lorsqu’il parle de ses mariages passés : « Je pense qu’il veut pouvoir éloigner le gentil, et s’il m’en veut et qu’il me fait être le méchant gars, alors il a l’impression qu’il gagne. » Accro au mariage est diffusé les mardis à 22 h HE sur TLC.