Le « combat de poisson » d’Emmanuel Macron ne « dérange pas beaucoup les autres pays de l’UE » | Politique | Nouvelles

Le président français n’est pas d’accord avec le gouvernement de Boris Johnson sur 125 permis de pêche que la Grande-Bretagne a refusés aux petits bateaux français au sujet des droits post-Brexit. La France a même réussi à convaincre 10 pays de l’UE de signer une déclaration contre la Grande-Bretagne exhortant le gouvernement de Johnson à respecter les engagements de l’accord commercial sur le Brexit.

Mais, selon John Lichfield, expert en politique européenne et française, les dirigeants européens ne sont pas concernés par les crises de colère du président français.

Écrivant pour Politico, il a déclaré: « Comparé à d’autres querelles entre le Royaume-Uni et l’UE, telles que le différend frontalier avec l’Irlande du Nord, la lutte contre les poissons ne dérange pas beaucoup les autres pays de l’UE.

« Paris insiste cependant sur le fait que ces différends sont liés – qu’ils font partie d’un schéma d’agression du gouvernement Johnson pour détourner l’attention des calamités du Brexit.

« De hauts responsables de l’Elysée disent que Macron a perdu toute patience avec son homologue britannique et qu’il veut déployer tous les moyens possibles pour réfuter ce qu’il considère comme le mensonge fondamental du Brexit – que le Royaume-Uni est exempté de la nécessité d’honorer les accords et de coopérer avec ses voisins.

« Ce que Macron ne semble pas avoir envisagé, c’est qu’une guerre transmanche pourrait être précisément ce que souhaite Johnson.

« Il n’y a rien que le gouvernement britannique assiégé aimerait plus que de changer de sujet – en noyer le poisson – et de distraire le public de ses crises énergétiques et de la chaîne d’approvisionnement auto-infligées avec une bataille à l’ancienne avec les méchants Français. »

La Commission européenne présentera aujourd’hui à la Grande-Bretagne un ensemble de mesures visant à faciliter le transit des marchandises vers l’Irlande du Nord, tout en s’arrêtant avant la refonte que Londres exige des règles commerciales post-Brexit pour la province.

Les mesures de l’exécutif européen sont conçues pour faciliter les contrôles douaniers, tels que le dédouanement de la viande, des produits laitiers et d’autres produits alimentaires, et le flux de médicaments vers la province britannique depuis le continent britannique.

Cependant, il n’ouvrira pas à la renégociation du protocole régissant la position commerciale unique de l’Irlande du Nord, laissant Bruxelles et Londres sur une trajectoire de collision potentielle.

L’UE présentera plus tard une série de propositions visant à résoudre l’impasse politique concernant le protocole du Brexit sur l’Irlande du Nord.

Le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a promis que les mesures seraient « de très grande envergure », abordant les problèmes liés à la circulation des produits agroalimentaires et des médicaments à travers la mer d’Irlande.

Les propositions devraient réduire considérablement le nombre de contrôles requis sur les marchandises expédiées en Irlande du Nord depuis le reste du Royaume-Uni.

Oliver Dowden, président du Parti conservateur, a déclaré que le gouvernement « s’engagerait de manière pleinement constructive » avec les propositions de l’UE.

Lorsqu’on lui a demandé si les propositions de l’UE étaient suffisantes, il a déclaré à Sky News: « Eh bien, nous attendrons clairement de recevoir l’annonce complète de l’UE et je sais que Lord Frost, comme il l’a dit hier, et le gouvernement dans son ensemble s’engageront pleinement, de manière constructive avec ces propositions.

« Il est cependant important qu’il y ait un changement fondamental dans le protocole d’Irlande du Nord, nous allons donc chercher à voir cela, mais voyons exactement ce que propose l’UE. »

M. Sefcovic s’est également engagé à offrir davantage de voix aux politiciens et à la société civile d’Irlande du Nord sur le fonctionnement des accords commerciaux litigieux.

Bien que les mesures puissent potentiellement contribuer à réduire les frictions quotidiennes sur le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, il est peu probable qu’elles satisfassent une demande du gouvernement britannique concernant le rôle de la Cour européenne de justice (CJCE).

Mardi, le négociateur britannique du Brexit, Lord Frost, a clairement indiqué que la suppression de la fonction de surveillance de la CJCE par rapport au protocole était une ligne rouge pour le gouvernement.

Aux termes de l’accord conclu par le Royaume-Uni et l’UE en 2019, la CJUE serait l’arbitre final de tout futur différend commercial entre les deux parties sur le fonctionnement du protocole.

Le Royaume-Uni veut maintenant supprimer cette disposition et la remplacer par un processus d’arbitrage indépendant.

M. Sefcovic a insisté sur le fait que l’UE ne bougera pas sur la question de la CJCE.