Le combat des démocrates de la Chambre sur les projets de loi du plan de dépenses de Biden, a expliqué

À première vue, le dernier différend entre les démocrates modérés et les chefs de parti au Congrès semble banal. Il s’agit de savoir lequel des deux gros projets de loi de Biden avancera en premier à la Chambre des États-Unis. Sera-ce l’accord bipartite sur les infrastructures, qui a été adopté par le Sénat plus tôt ce mois-ci ? Ou s’agira-t-il de la prochaine « méga-projet de loi » réservée aux démocrates, contenant des milliards de dollars de dépenses pour les soins de santé, les programmes de lutte contre la pauvreté, le climat, et plus encore ?

Mais l’impasse – et une épreuve de force potentielle cette semaine – pourraient avoir des implications massives pour l’agenda du président Joe Biden.

La présidente Nancy Pelosi a déclaré depuis juin que le méga-projet de loi, dans lequel les progressistes placent leurs espoirs de changement majeur, doit aller de l’avant avant qu’elle n’agisse sur l’accord d’infrastructure bipartite beaucoup moins radical.

Mais neuf démocrates modérés de la Chambre, dirigés par le représentant Josh Gottheimer (D-NJ), exigent maintenant que l’ordre soit inversé. Et ils disent qu’ils ne soutiendront pas un vote sur le budget cette semaine à moins que leurs demandes ne soient satisfaites.

Il s’agit cependant de bien plus qu’un simple timing. Le combat consiste vraiment à savoir qui aura le plus de poids dans l’élaboration du méga-projet de loi encore non écrit, qui vise à mettre en œuvre une grande partie du programme de Biden d’un seul coup – et à savoir si cela passera.

Les démocrates des camps opposés ont pris en otages deux projets de loi budgétaires

Les progressistes ont craint toute l’année que, si le projet de loi bipartite sur les infrastructures était promulgué, les démocrates modérés pourraient simplement décider de l’arrêter. C’est, après tout, le projet de loi que les sénateurs Kyrsten Sinema et Joe Manchin ont contribué à façonner et dont ils se soucient profondément. La crainte était que ces modérés finissent par tuer complètement le méga-projet de loi bien-aimé des progressistes, ou le réduire très sévèrement.

C’est pourquoi Pelosi, stimulé par les progressistes de la Chambre, a annoncé en juin que jusqu’à ce que le Sénat adopte le méga-projet de loi, la Chambre ne prendrait aucune mesure sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures. Elle prenait essentiellement en otage le précieux accord des modérés du Sénat, pour s’assurer qu’ils joueraient le jeu avec des priorités progressistes. Le président Biden a donné son approbation tacite (et, au départ, explicite) à cette stratégie.

Le prochain méga-projet de loi passera par un processus spécial appelé réconciliation budgétaire (qui lui permet de contourner l’obstruction du Sénat et de passer à la majorité simple). Mais pour débloquer ce processus, le Congrès doit d’abord adopter ce qu’on appelle une résolution budgétaire. Le Sénat l’a fait plus tôt ce mois-ci et Pelosi a rappelé la Chambre pour faire sa part cette semaine.

Mais les choses ont ensuite dégénéré lorsque certains des démocrates modérés de Pelosi à la Chambre des États-Unis ont décidé de prendre leur propre otage. Le représentant Gotthheimer et huit autres démocrates ont publié une lettre disant qu’ils ne voteraient pas pour la résolution budgétaire tant que la Chambre n’aurait pas adopté l’accord bipartite sur les infrastructures. C’est-à-dire qu’ils ont pris leur propre otage et demandent à Pelosi de laisser partir l’otage précédent.

La majorité de la Chambre des démocrates est actuellement si étroite que, si quatre de leurs membres font défection et votent avec les républicains, ils peuvent voter contre un projet de loi. Donc, si le groupe de Gottheimer s’en tient à ses armes, ils pourraient réussir. Il est toutefois possible qu’un accord quelconque soit encore conclu. (Notamment, Manchin et Sinema ont exprimé

Il s’agit vraiment d’un effet de levier dans la rédaction du grand deuxième projet de loi

Bien sûr, il ne s’agit pas seulement d’une petite querelle pour savoir qui est le premier en ligne. Cette bataille concerne en réalité deux groupes – progressistes et modérés – essayant de maximiser leur influence pour façonner le méga-projet de loi à venir, encore non écrit.

Les démocrates ont alloué 3 500 milliards de dollars à ce projet de loi et ont un plan approximatif pour savoir où il ira, mais rien n’est encore vraiment gravé dans le marbre et de nombreuses questions demeurent. Le montant global devra-t-il être considérablement réduit, comme l’exige Sinema ? Les projets de dépenses dans divers domaines devront-ils être abandonnés ? Si c’est le cas, qu’est-ce qui va faire le poids : les services de garde d’enfants subventionnés ? Pré-K universel ? Le crédit d’impôt pour enfants élargi? Des prestations d’assurance-maladie étendues ? Comment les parties climatiques du projet de loi finiront-elles lorsqu’elles devront passer par le Comité de l’énergie et des ressources naturelles de Manchin?

Les progressistes et les modérés veulent essayer de maximiser leur influence pour s’assurer que ces questions et bien d’autres sont résolues à leur guise. Et il y a deux façons d’essayer de façonner un projet de loi. Vous pouvez demander gentiment, ou vous pouvez jouer dur – en menaçant de voter non si vous n’obtenez pas ce que vous voulez.

N’importe qui peut proférer des menaces. La question est de savoir quelles menaces semblent réellement crédibles. Généralement, les menaces de tuer un projet de loi semblent les plus crédibles de la part de ceux qui auraient des raisons politiques de le faire (comme Manchin, qui représente un État que Trump a remporté par près de 39 points), ou de ceux qui ont l’habitude de défier le leadership (comme feu John McCain côté républicain, que Sinema semble vouloir canaliser).

Généralement, ce sont les démocrates modérés qui ont tendance à être les plus coriaces, tenant jusqu’à la dernière minute. On croit souvent que les progressistes suivront, car de leur point de vue, passer quelque chose – n’importe quoi – vaut mieux que de ne rien passer.

Mais à l’ère d’un Congrès partisan polarisé, la politique est un sport d’équipe, avec de fortes incitations, même pour les modérés, à soutenir les principales priorités législatives de leur président. Alors parfois, les modérés finissent par se faire rouler. Les dirigeants peuvent répondre à la base et parier que les modérés finiront par céder, peut-être avec quelques changements mineurs pour sauver la face, de peur de mettre la base en colère et de faire passer le président de leur parti pour un échec. (La réussite dépend du problème particulier et des politiciens particuliers qu’il implique.)

Pelosi a stimulé cette dernière dynamique en prenant en otage le projet de loi bipartite sur les infrastructures. D’une part, c’est un projet de loi que les modérés ont le plus hâte de faire adopter, et dont les progressistes ne se soucient pas particulièrement. Mais plus important encore, la décision de Pelosi signifie que l’ensemble du programme de Biden dépend de la capacité des modérés et des progressistes à parvenir à un accord sur le méga-projet de loi. Ainsi, la menace des modérés de le tuer semble moins crédible, car ils feraient du président Biden un échec.

C’est la théorie de toute façon – bien que Sinema essaie de la démystifier. Son porte-parole a déclaré lundi à Politico que “la procédure à la Chambre des États-Unis n’aura aucun impact” sur son point de vue sur le méga-projet de loi, et a réitéré que son niveau de dépenses actuel est trop élevé.

En d’autres termes : gardez l’otage aussi longtemps que vous le souhaitez. Elle attendra.