Le combat entre Jagger et Charlie Watts qui a mis les Rolling Stones en difficulté

À ce stade, Watts retourna dans sa chambre d’hôtel à Amsterdam. Puis il mit ses chaussures et alla dans la chambre de Jagger. Lorsqu’il a ouvert la porte, le batteur l’a frappé à la mâchoire. “Je ne suis pas ton batteur, tu es mon foutu chanteur”, a-t-il déclaré. Watts se retourna et s’éloigna de la pièce.

Keith Richards a confirmé la scène du coup de poing dans son autobiographie, à quelques différences près. Selon lui, lui et Jagger rentraient à l’hôtel après une soirée et le chanteur a alors voulu appeler Watts. “Je lui ai dit : ‘Ne l’appelle pas, pas à ce moment-là’. Mais il l’a fait, et a dit : ‘Où est mon batteur ?’.

Quelques minutes plus tard, quelqu’un a frappé à la porte de Jagger, c’était Charlie Watts, qui avait l’air parfaitement vêtu d’un costume-cravate. “J’ai ouvert la porte et il ne m’a même pas regardé, il est passé juste devant moi, s’est tenu devant Mick et a dit:” Ne m’appelle plus jamais ton batteur. ” Puis il l’a attrapé par le revers de sa veste et lui a donné lui un crochet du droit. “, a déclaré Richards.

Après la mort de Charlie Watts dans un hôpital de Londres, sur son compte Instagram, The Rolling Stones a partagé un clip montrant plusieurs photographies de Charlie Watts tout au long de sa carrière avec le groupe : de ses concerts emblématiques, la production vidéo aux répétitions du groupe et leurs rencontres. avec la presse. La vidéo compile également des images de l’amitié particulière que Charlie Watts et Mick Jagger avaient.