Le combat entre Julio César Chávez Jr. et Jake Paul se rapproche de la réalité

Si on ne peut pas encore dire que c’est une réalité, les négociations pour un combat entre les Américains Jacques Paul et le mexicain Julio César Chavez Jr. Ils sont très avancés au point que le youtubeur et novice n’a pas caché son envie de mener le combat contre un adversaire qui « pourrait le battre ».

« J’aime vraiment ce combat parce qu’il pouvait faire taire les critiques. C’était un champion du monde et je sais que je pourrais le battre », a déclaré le youtubeur et recrue dans une interview avec le podcast ‘Boxing with Chris Mannix’.

Après cinq victoires, dont quatre KO, et une invaincue entérinée après la double victoire contre Tyron Woodley, ‘The Problem Child’ veut son grand duel contre le ‘Son of the Legend’, devenu champion du monde des poids moyens par le World Boxing Council (WBC).

« Quand j’ai assommé Woodley, ils m’ont demandé de combattre un vrai boxeur. j’ai essayé avec Tommy fureur et il est sorti du combat deux semaines auparavant. Je veux combattre un vrai boxeur. J’essaie, je veux affronter un vrai boxeur et je vais le faire, mais sois patient », a-t-il déclaré. Jacques Paul, célébrité YouTube malgré ses 24 ans.

Julio César Chavez Jr. (53 victoires, 34 en fast track, six défaites et un nul) s’était montré ouvert face à Pau et avait exprimé sur ses réseaux sociaux : « C’est un combat qui peut vendre des millions et peut battre des records parce qu’il est populaire et j’ai Un nom, je suis un ancien champion du monde donc j’ai précisé qu’il fallait que ce soit une division 50/50 pour que je puisse prendre le combat. »