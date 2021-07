Le combat entre Mike Tyson et Roy Jones Jr. s’est soldé par un match nul

in

. – Le combat d’exhibition de 8 rounds entre Mike Tyson et Roy Jones Jr. samedi s’est terminé par un match nul.

Quinze ans après sa retraite, l’ancien champion des poids lourds a affronté la légende de la boxe Jones Jr. dans un combat appelé “Frontline Battle”. Le World Boxing Council (WBC) a approuvé, commémoré et marqué l’événement en direct de quatre heures au Staples Center de Los Angeles.

Les rounds ont été 60 secondes plus courts que d’habitude, deux minutes au lieu de trois, et le combat a été sanctionné par la California State Athletic Commission.

Les boxeurs portaient des gants de 12 onces sans aucune protection.

Le WBC a utilisé un système de notation à distance pour juger les performances de Tyson et Jones Jr. Trois champions ont été jugés et marqués à chaque tour, avec des critères axés sur le style, la technique, les frappes efficaces, la défense efficace et l’agressivité efficace.

“Malgré l’isolement et les tribulations que Covid-19 a causés, Tyson et Jones Jr. nous ont montré que lorsqu’une personne adopte une attitude mentale positive, inverse son interrupteur mental positif, tous les défis peuvent être surmontés, c’est pourquoi nous avons créé un ceinture commémorative créée spécialement pour l’occasion », a déclaré le président de la WBC, Mauricio Sulaimán, dans un communiqué.

Tyson, l’ancien champion du monde des poids lourds, est considéré comme l’un des boxeurs les plus redoutés de tous les temps. Il a terminé sa première année en tant que boxeur professionnel avec une fiche de 15-0, avec toutes les victoires par KO.

“Iron Mike” avait 20 ans et quatre mois lorsqu’il est devenu le plus jeune champion poids lourd de l’histoire de la boxe. Il a une fiche de 50-6 dans sa carrière, avec 44 des 50 victoires par KO. La dernière fois qu’il a combattu, c’était en 2005, lorsqu’il a perdu contre Kevin McBride.

Jones Jr. est un ancien champion du monde qui a une fiche de 66-9. Jones Jr. a remporté son dernier combat en 2018 contre Scott Sigmon.

Le combat était un événement à la carte vendu 50 $ aux États-Unis.

Une partie de l’argent sera reversée à des organisations caritatives luttant contre la traite des êtres humains et le cancer du sein, selon la ligue exclusive des légendes de Jones Jr. Tyson versera également une partie des recettes au Fonds José Sulaiman Boxers de la WBC pour soutenir les boxeurs qui “ont traversé des épreuves difficiles fois”, indique le communiqué de presse.

Le combat était le premier d’une série produite par Legends Only League.

Madeline Holcombe de CNN a contribué à ce rapport.