Le combat incertain pour la démocratie au Soudan

Au Soudan, la désobéissance civile est une quasi-constante.

Jeudi, le pays a connu une autre série de manifestations en faveur de la démocratie, le dernier bouleversement des jours après la démission du Premier ministre du pays, Abdalla Hamdok. Des manifestations avaient également précédé la démission de Hamdok, qui est intervenue un peu plus d’un mois après qu’il a été réintégré au poste dont il avait été évincé lors d’un coup d’État militaire en octobre. Ce coup d’État a également été accueilli par des manifestations de masse.

« Manifester est devenu un mode de vie », a déclaré Nazik Kabalo, militante des droits des femmes et chercheuse soudanaise basée au Canada. Lors des manifestations pro-démocratie, vous rencontrez vos amis, vos voisins, vos copines ou vos copains. « C’est là que les gens partagent réellement leurs rêves d’un pays meilleur ensemble », a-t-elle ajouté.

La lutte pour un pays meilleur a commencé sérieusement en 2019, après que le dictateur soudanais de longue date Omar al-Bashir a été évincé par une révolution populaire. Dans la foulée, les dirigeants civils et protestataires et les militaires ont conclu un accord de partage du pouvoir dans le but de passer à un régime civil à part entière, y compris avec une nouvelle constitution et des élections démocratiques.

Ce gouvernement de transition a toujours été un arrangement ténu et imparfait. Mais le coup d’État du 25 octobre a montré à quel point la transition démocratique du pays était vraiment fragile. L’armée, dirigée par le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a pris le pouvoir, détenant Hamdok et d’autres dirigeants civils. Hamdok a été réintégré après un accord du 21 novembre avec l’armée, qui a été largement considéré comme une tentative de réprimer les troubles dans les rues et de répondre à la pression internationale.

De nombreux groupes pro-démocratie et de la société civile ont vu cet accord comme une trahison. Hamdok serrait maintenant la main des mêmes militaires qui l’avaient déposé, les mêmes militaires qui avaient encore le contrôle. « Ils pensaient simplement que c’était une légitimation pour le coup d’État militaire », a déclaré Maha Tambal, une militante de la société civile soudanaise et membre Fulbright-Humphrey à l’American University.

La démission de Hamdok est une reconnaissance de l’échec de cet accord et montre, encore une fois, le profond défi lancé à la transition démocratique du Soudan. C’est aussi, comme l’un des États-Unis une source du Congrès l’a décrit à Vox, enlève « la feuille de vigne » à la fois pour la communauté internationale et les coalitions civiles au Soudan. « C’est un mécanisme de forçage pour eux de faire face à la réalité. »

La réalité est que le coup d’État a en grande partie réussi. C’est quelque chose que ceux qui luttent pour la démocratie comprennent, c’est pourquoi de nombreux Soudanais descendent dans la rue encore et encore et exigent un gouvernement de transition libre de la direction militaire. Mais l’armée a prouvé qu’elle ne voulait pas céder le pouvoir, mettant en doute l’avenir du Soudan et toute transition démocratique. Revenir en arrière et revenir au statu quo avant le coup d’État n’est pas viable, mais trouver une alternative pacifique qui satisfera les civils ou les militaires est tout aussi ardu.

« C’est un pays qui est dans un état très fragile », a déclaré Eric Reeves, un chercheur soudanais. Ceux qui sont dans la rue disent qu’ils n’abandonneront pas. « Et cela signifie que l’armée va riposter avec force », a-t-il déclaré. « Cela va produire plus d’effusions de sang. »

Ce qui se passe au Soudan, brièvement expliqué

Les failles du gouvernement de transition soudanais existaient même avant le coup d’État du 25 octobre. Le gouvernement était un « mariage difficile » entre le Conseil militaire de transition, dirigé par al-Burhan, et les Forces de la liberté et du changement, la coalition de groupes d’opposition civile, autrefois dirigée par Hamdok. Sur le papier, il y avait un plan de partage du pouvoir. En réalité, le pouvoir est resté entre les mains des militaires. Il y avait également sur le papier un engagement en faveur d’un régime civil, mais cette transition dépendait de l’adhésion de l’armée.

Et les militaires n’avaient pas beaucoup d’incitations à le faire, car cela mettrait en péril leurs intérêts politiques et financiers. Toute transition vers un régime civil aurait probablement signifié la responsabilité des responsables militaires qui auraient participé à corruption et autres abus, voire des crimes de guerre. «Il y a beaucoup de généraux avec beaucoup de pouvoir et beaucoup d’argent. Al-Burhan s’est retrouvé dans un endroit où il ne pouvait pas continuer à bénéficier de leur soutien sans un coup d’État militaire qui a renversé Hamdok », a déclaré Reeves à propos du coup d’État d’octobre.

Al-Burhan a justifié le coup d’État en affirmant que les divisions au sein du gouvernement de transition étaient trop profondes et qu’il devait recommencer à zéro pour éviter les conflits internes ; il a dit que l’armée était toujours attachée à la démocratie et aux élections. (Vous savez, mettez simplement de côté le fait que le Premier ministre était en résidence surveillée et que son cabinet a été dissous.)

Évidemment, personne n’a acheté ça. Des manifestations ont éclaté après l’éviction de Hamdok, exigeant sa réintégration et celle d’autres dirigeants civils, la responsabilité des chefs militaires et leur retrait du processus de transition. Les forces de sécurité ont affronté certaines de ces manifestations avec violence. La communauté internationale, y compris les États-Unis et ses partenaires, a condamné le coup d’État et le recours à la force contre les manifestants. La prise de pouvoir a également mis en péril le financement international et l’allégement de la dette, une bouée de sauvetage vitale dans la profonde crise économique du Soudan.

Ces conditions n’étaient pas non plus tout à fait viables pour l’armée, et ainsi, avec certains courtiers extérieurs, des négociations ont commencé pour une solution visant à restaurer le gouvernement de transition. Dans le même temps, l’armée a poursuivi sa répression contre les manifestants, arrêtant les dirigeants de l’opposition et coupant l’accès à Internet. L’armée a décidé de consolider le contrôle du gouvernement, plaçant des « civils » dans des postes gouvernementaux qui étaient également d’anciens fonctionnaires de l’ère Bashir.

Fin novembre, un accord a été conclu qui a rétabli Hamdok dans son rôle de Premier ministre, où il dirigerait un nouveau « cabinet technocratique » jusqu’à la tenue d’élections. Il est venu avec quelques concessions de la part des militaires, comme la libération de prisonniers politiques.

Mais les militants pro-démocratie et les dirigeants civils ont rejeté catégoriquement l’accord. Les gens avaient manifesté dans les rues pour soutenir Hamdok, mais plus encore pour la restauration du gouvernement d’avant le coup d’État. Cet accord n’était pas cela.

« Ce fut une sorte de choc pour eux », a déclaré Tambal à propos des militants soudanais. «Nous protestons, nous mourons pour vous – pas pour vous en tant que personne, mais pour le poste, la configuration que nous avions. Et vous venez de nous botter le cul et de dire : « Je vais juste avoir un accord avec la composante militaire par moi-même. »

Une lecture plus généreuse de la motivation de Hamdok est que, dans une situation impossible, il a pris ce qu’il considérait comme la moins pire des options. Hamdok, en acceptant l’accord, a déclaré qu’il voulait mettre fin à « l’effusion de sang », à la suite du coup d’État. Les experts ont déclaré que Hamdok pensait probablement qu’il pourrait être le médiateur, un lien entre les groupes pro-démocratie et l’armée, mais a finalement été déconnecté des manifestations de rue et des groupes locaux, ce qui en fait une entreprise vouée à l’échec.

C’est pourquoi les manifestations et les effusions de sang se sont poursuivies. Hamdok l’a reconnu dans sa démission le 2 janvier. « J’ai fait de mon mieux pour empêcher le pays de sombrer dans la catastrophe », a-t-il déclaré, avertissant que le pays atteignait un tournant dangereux qui « menaçait sa survie ».

Où va le Soudan à partir d’ici ?

Au 3 janvier, au moins 57 personnes avaient été tuées par les forces de sécurité soudanaises depuis le coup d’État du 25 octobre, selon le Comité central des médecins soudanais (CCSD). Au moins trois autres manifestants ont été tués au 6 janvier, selon le CCSD, portant le total à 60 alors que des manifestations ont éclaté à travers le pays. Plus d’une douzaine de villes ont vu des manifestations jeudi, de la capitale, Khartoum, au port du Soudan dans l’est, aux villes du Darfour, une région qui a connu une vague de violence depuis le coup d’État, avec quelques milices capables d’agir avec l’impunité voire le soutien implicite des forces de sécurité.

C’est la dangereuse impasse dans laquelle se trouve le Soudan. D’un côté, des manifestants et des militants, déterminés à assurer la transition démocratique du Soudan ; de l’autre, une armée déterminée à se retrancher. Le départ de Hamdok n’a pas vraiment changé les enjeux pour les deux camps, mais il a révélé des fractures bien réelles et dangereuses.

Les manifestations devraient se poursuivre, et une grande question sera de savoir à quel point la réponse de l’armée peut devenir brutale. Al-Burhan a suggéré qu’il nommerait un nouveau Premier ministre, mais il est peu probable qu’un candidat légitime accepte le poste, car cela vient avec le bagage d’être un autre tampon en caoutchouc sur le coup d’État.

Les États-Unis et certains de leurs alliés ont également récemment rejeté cette voie, affirmant que tout Premier ministre doit être nommé par le biais d’un processus « consultatif, dirigé par des civils », selon les termes de la déclaration constitutionnelle du Soudan de 2019.

Mais vouloir consulter est une chose. Y arriver en est une autre. Le premier défi est de savoir si le mouvement pro-démocratie peut devenir un front plus cohérent et unifié. Les Forces pour la liberté et le changement – ​​la coalition qui a aidé à négocier le gouvernement de transition en 2019 – ont également besoin du consensus des manifestants dans la rue et des groupes locaux de la société civile, connus sous le nom de comités de résistance.

le les groupes pro-démocratie ont exigé la libération des prisonniers politiques et un retour à la transition d’avant le coup d’État, mais qui met les civils, et non les militaires, sous le contrôle. À certains égards, il s’agit d’un type de transition entièrement différent. « Beaucoup de gens pensent vraiment qu’ils corrigent vraiment la première révolution à travers ce processus », a déclaré Kabalo, la militante des droits des femmes. « La demande maintenant est en fait de faire cette chute – et cela signifiera, tout d’abord, au moins la destitution des chefs de l’armée en ce moment. »

Quant à l’armée, la pression extérieure sera probablement la clé, en particulier de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, principaux bienfaiteurs du Soudan. La démission de Hamdok rend difficile pour eux et le reste du monde d’ignorer la crise sur le terrain. Le potentiel d’instabilité et de violence continue est quelque chose dont personne ne veut, surtout dans une région déjà instable. L’armée a besoin d’argent, donc faire pression sur les États du Golfe, ou couper à nouveau le Soudan de l’économie internationale ou de l’allégement de la dette, se profilent comme des leviers. Des sanctions ciblées contre les chefs militaires, en particulier si la violence contre les civils augmente, sont également une option.

Mais même si l’armée est obligée de s’asseoir à la table pour négocier, les experts et les analystes à qui j’ai parlé ont déclaré que cela ne pouvait pas être une répétition de l’accord de partage du pouvoir, sinon le Soudan pourrait se retrouver au même endroit. Pour éviter un avenir de violence continue, cela nécessitera des choix inconfortables, des choix qui pourraient ne pas convenir aux manifestants exigeant des comptes dans les rues. Cela peut signifier une sorte d’amnistie et/ou d’accords d’immunité pour certains des plus hauts généraux du Soudan, leur donnant essentiellement la possibilité de prendre une retraite riche en Arabie saoudite ou aux Émirats arabes unis. Pas exactement une victoire pour les forces civiles qui défendent l’état de droit.

Tout cela n’atténue pas vraiment la crise immédiate, qui, selon certains, pourrait s’aggraver si les manifestations s’intensifient, ou si la répression à leur encontre le fait. « Les gens sont désespérés. Ils sont désespérés pour de nombreuses raisons. Beaucoup sont présents en ce moment, au Soudan. Il n’y a pas d’argent. Il n’y a pas de nourriture, il n’y a pas d’opportunité. Il y a beaucoup de violence, il n’y a pas de lieu sûr. À quel moment les gens disent-ils : « Non, je ne vais plus le supporter » ? Je ne sais pas où est ce point. Mais je pense qu’il y a un tel point », a déclaré Reeves.

Même ceux qui espèrent que le Soudan pourra récupérer et relancer cette transition démocratique reconnaissent ce qui peut encore arriver. « Peu importe le nombre de personnes tuées, c’est le coût que nous avons tous accepté de payer », a déclaré Tambal.