Le combat le plus fou que vous n’ayez jamais vu était Nick et Nate Diaz contre Joe Riggs qui “ *** son pantalon ” dans une bagarre à l’hôpital APRÈS leur combat UFC 57

Nate Diaz et Joe Riggs se sont déjà battus dans un hôpital APRÈS leur combat UFC 57 qui a fait saigner les deux hommes, Riggs ayant même réussi à déféquer lui-même.

Cela fait quinze ans que l’événement fastueux de Mandalay Bay à Las Vegas, qui a été mis en vedette par le combat de trilogie entre Randy Couture et Chuck Liddell et a même présenté le futur champion des poids lourds Frank Mir.

Riggs a essayé de jouer avec les frères Diaz et a découvert à la dure

Cependant, le 4 février 2006, c’est le frère aîné de Diaz qui a fait la une des journaux après l’événement lorsque lui et son frère ont commencé à se battre avec Riggs dangereusement déshydraté à l’A&E.

“Diesel” a en fait remporté une victoire par décision unanime sur le meilleur de Stockton et était en route vers l’hôpital après s’être blessé aux mains et avoir fait face au manque de fluides.

S’adressant à l’UFC dans le cadre de leur programme Fightlore, Riggs s’est souvenu de la façon dont la soirée a pris une tournure pire dans les coulisses avant même d’avoir quitté l’arène.

“Donc, après le combat, nous allons à l’ambulance et mes mains n’étaient que des ballons”, a-t-il déclaré. “C’était juste gonflé par ma bande.

Être ensanglanté et meurtri après un combat n’était pas nouveau pour Diaz

« Il va aussi dans une ambulance, pour son visage. Ils me demandaient : « Comment pensez-vous que vous avez fait dans le combat ? » J’ai dit : “Je suis content d’avoir gagné, mais je pense que j’aurais pu faire mieux”.

« J’entends : « Allons-y au quatrième tour, alors mère de famille ! » Et c’était lui, alors on monte dans l’ambulance et je pense que c’est fait. Ensuite, nous allons à l’hôpital et ce n’est pas le cas.

“Je pense qu’il manque des vis à f ****** à Nick, mec. Quelque chose ne va pas avec ce type !

Après avoir vu Riggs allongé sur une civière pour reconstituer ses fluides, Diaz a expliqué que la guerre des mots s’était poursuivie avant de recevoir lui-même un traitement.

Riggs a remporté le combat au Mandalay Bay Events Center à Las Vegas, mais vous ne le sauriez pas

“Je lui ai dit : ‘Tu viens ici, je vais te défoncer le cul !'”, a-t-il dit.

«Je rentre à l’hôpital en parlant de merde. Dès que je franchis la porte avec [Nate], cette putain de mère est attachée à une putain de civière.

“Obtenir son gros f ****** IV ou autre. Je me dis ‘qu’est-ce que c’est que ce bordel ? Pourquoi êtes-vous attaché à un putain de brancard ? »

Puis Diaz se souvint s’être demandé pourquoi Riggs se promenait alors.

« Je ne sais pas s’ils l’ont envoyé chercher quelque chose au poste des infirmières, tu vois ? Et quand il l’a fait, il a marché jusqu’à ma chambre.

«Il savait qu’il ne fallait pas venir chez moi, il sait que je suis fou. Et je me suis dit : « Qu’est-ce que tu fous ici ? Tu veux te faire défoncer le cul ?’ »

Le joueur de 37 ans reste l’un des héros cultes les plus emblématiques du sport

Naturellement, son adversaire du combat se souvient des événements un peu différemment, mais peut se rappeler comment le résultat a fini par être exactement le même.

“Je suis toujours dans mon short de combat et ma chemise de sortie et juste couvert de son sang”, a-t-il ajouté. « Son sang est dans mes f ****** cheveux, son sang est dans mes ongles, son sang est sur mon short et je suis germophobe.

«Il continue de parler et ce gars ne veut pas se taire, alors je fais pipi dans une tasse et je l’apporte au médecin, qui se trouve juste à côté de lui, juste avant sa chambre.

“J’ai une perche intraveineuse que je porte avec moi, parce que je suis en train de me réhydrater et qu’il est assis là et qu’il s’agite la tête.

‘Diesel’ Riggs se battrait à nouveau, mais a échangé entre Bellator et l’UFC

“Il n’arrête pas de parler et je me disais ‘Mec ferme ta gueule, regarde ton visage’. Je me retourne, avec ma tasse d’urine et ma tige IV et je l’entends marcher.

“Alors que je me retourne, je vois ma dent partir et il m’a laissé tomber. Je n’ai pas partagé ça avec les gens, en fait, j’ai baisé mon pantalon. “

Diaz, qui était le champion de Strikeforce avant de venir à l’UFC, aurait été contrarié par les commentaires de Riggs lui disant de quitter la première promotion.

Ainsi, un frère Diaz a fait ce qu’un frère Diaz fait de mieux et a décidé de prendre les choses en main, les deux finissant par se bagarrer dans un placard.

Le jeune frère Nate Diaz est aussi dur et dur que Nick

Il s’est souvenu: “Vous savez, je suis sorti de ma chambre et je me suis dit: ‘Et alors, salope?’ Et je l’ai foutu à terre.

«Et puis j’ai pris des doubles sous crochets parce qu’il avait une seule jambe, puis je l’ai retourné, vous savez, parce que je saute sur une jambe.

«J’ai commencé à le frapper au visage, contre le mur de cette pièce. Il me dit : ‘Prends ton frère, mec, prends ton frère, mec. Prends ton frère, il est fou !’”

En 2006, Diaz était toujours avec World Extreme Cagefighting et avait l’intention de se faire un nom.

Naturellement, aider son frère à tabasser un combattant de l’UFC qui s’était récemment sali était le moyen idéal pour le faire.

À l’UFC, Nate est devenu l’une des plus grandes attractions et a eu deux combats mémorables avec Conor McGregor

Diaz revient dans l’Octogone ce samedi soir lorsqu’il affronte le concurrent en plein essor des poids welters Leon Edwards dans un combat en cinq rounds à l’UFC 263.

La légende de l’UFC ne s’est plus battue depuis qu’un médecin a arrêté son combat pour le titre « BMF » avec Jorge Masvidal au Madison Square Garden en novembre 2019.

Pourtant, la victoire contre un concurrent certifié à Edwards ce samedi pourrait même propulser le natif de Stockton dans la course au titre pour un tir à 170 livres du roi Kamaru Usman.