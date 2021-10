Le combat oublié de Tyson Fury avec Emanuel Steward dans son coin

in

Tyson Fury a raconté avec tendresse l’histoire de son passage au légendaire Emanuel Steward’s Kronk Gym à plusieurs reprises ces dernières années.

Lorsque le champion WBC n’avait que 21 ans, il s’est envolé pour l’Amérique à la recherche de cours auprès de l’entraîneur du Temple de la renommée dans son établissement emblématique de Detroit.

Après l’avoir finalement retrouvé au gymnase déménagé, Fury, qui n’avait que 12-0 à l’époque, a fait forte impression sur Steward.

C’était un homme qui avait déjà entraîné des champions poids lourds tels que Lennox Lewis et Evander Holyfield, et qui était l’entraîneur de l’actuel tenant du titre à l’époque, Wladimir Klitschko.

Il a également acculé le cousin de Fury, Andy Lee, qui l’a encouragé à lui rendre visite.

L’œil unique de Steward pour le talent lui a permis de voir le potentiel de champion dans le jeune Fury – un potentiel qui serait plus tard réalisé de manière glorieuse.

Tyson ne pouvait pas rester en Amérique car sa femme Paris venait de donner naissance à leur premier enfant, le Venezuela.

Mais Steward tenait à garder le contact et l’invita bientôt en Autriche pour une période dans le camp de combat de Klitschko.

Ce qui s’est passé ensuite est quelque chose dont peu de gens semblent se souvenir.

Klitschko s’est retiré de son combat prévu avec Derek Chisora ​​en raison d’une blessure, libérant Steward pour prendre la tête du prochain combat de Fury.

Fury, 33 ans, a expliqué dans un forum WBC Talks en 2020: «J’ai eu un combat sur l’undercard de Bernard Hopkins contre Jean Pascal à Québec.

«Emanuel était dans mon coin pour ce combat.

«Il est arrivé d’Autriche et il est arrivé à Québec le jour du combat.

«Et il est entré dans le vestiaire, il portait une chemise hawaïenne, un pantalon en lin.

«Il n’a pas du tout apporté d’équipement avec lui, il s’est dit:« Où est mon combattant? Où est mon combattant ?

“Je me dis ‘Je suis là, Emanuel.’

« Il a dit : ‘Qui a les mitaines ? Qui a les bandages ? Qui a les enveloppes ? Qui a les ciseaux ?

“C’était absolument hilarant.”

Le combat a été organisé avec un préavis de trois semaines et Fury devait initialement affronter Israël Carlos Garcia.

Cependant, le vétéran a dû se retirer en raison de la grippe et c’est ainsi que le compagnon américain Zack Page (21-32-2) est entré.

Avec le combat qui se déroule au Canada, tout cela est passé sous le radar.

Le tweet de Fury annonçant la nouvelle à l’époque a été complètement ignoré – il semblait que personne au Royaume-Uni n’y prêtait beaucoup d’attention.

mon adversaire a encore changé pour samedi, c’est maintenant Zack Page. regardez-le en direct sur la chaîne 480 aux heures de grande écoute sur sky – TYSON FURY (@Tyson_Fury) 16 décembre 2010

Ce serait finalement leur perte, car l’histoire a été écrite le 18 décembre 2010, avec un futur champion guidé pendant une nuit seulement par un entraîneur légendaire.

Fury a poursuivi: «Nous sommes allés là-bas et il était dans le coin.

« Lui étant dans le coin, c’était presque comme un booster de confiance.

“Et les informations qu’il m’a données étaient si claires et courtes à suivre, faciles à suivre.”

Le Britannique a blessé son ennemi américain à plusieurs reprises en remportant les huit manches, mais le compagnon rusé a survécu et a tenu la distance.

Alors que la foule était silencieuse, attendant l’événement principal, les cris encourageants de Steward, ” Et voilà “, pouvaient être entendus à la télévision chaque fois que Fury décrochait un coup net.

Entre les rounds, l’entraîneur a demandé à son combattant d’utiliser ses avantages, de rester longiligne et d’être moins prévisible.

Un conseil spécifique était de lancer plus d’uppercuts et de prendre Page au dépourvu, ce que Fury a appliqué avec succès dans les tours suivants.

Les tableaux de bord ont été lus comme une victoire par décision unanime, le «Gypsy King» remportant chaque tour pour passer à 13-0.

Fury a conclu: «Après ce combat, Emanuel voulait que j’aille à Detroit et que je m’entraîne avec lui et que je le suive avec ses engagements partout dans le monde.

«Je ne pouvais pas le faire, je n’étais pas en mesure de parcourir le monde avec Emanuel et d’être loin de ma femme et de mes enfants à ce moment-là.

« Alors j’ai dit : « Écoutez, je ne peux pas faire ça, je dois rentrer chez moi ».

“J’ai dit:” Je comprends que je ne suis qu’un prospect, je sais que vous ne pouvez pas consacrer tout votre temps à moi, mais j’espère qu’à l’avenir, nous pourrons à nouveau travailler ensemble et je deviendrai un jour champion des poids lourds. .’

“Et il a dit: ‘J’adorerais ça.’

«C’était la dernière fois que j’ai vu Emanuel Steward.

« Il est décédé, que Dieu ait son âme, peut-être un an plus tard [in October 2012]. “

Bien qu’il n’ait jamais pu travailler à temps plein avec Steward, Fury n’a jamais oublié sa brève éducation au Kronk Gym.

Pendant son séjour à Detroit, il a également rencontré et s’est entraîné avec le neveu et l’apprenti d’Emanuel, SugarHill Steward.

Neuf ans plus tard, après s’être séparé de Ben Davison, Fury a nommé SugarHill comme son nouvel entraîneur.

Le 22 février, le couple a travaillé ensemble pour détrôner Deontay Wilder et revendiquer le titre WBC des poids lourds, qu’ils défendront contre Wilder à Las Vegas samedi.

Une décennie après le début de l’histoire liant leurs deux noms, “Fury” et “Steward” sont désormais assis ensemble au sommet du monde de la boxe.

