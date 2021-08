le combat pour la première victoire

in

Cadix et Osasuna se rencontrent dimanche au stade Nuevo Mirandilla avec la mission de réaliser en cette troisième journée de LaLiga Santander la première victoire du championnat, après que les deux aient réglé leurs premiers matchs avec des nuls, dans le cas des Andalous à la fois avec un 1-1, à domicile contre Levante et en tant que visiteur contre le Betis, et dans celui des Navarrais avec deux égalisés à zéro à Pampelune, contre l’Espanyol et le Celta.

Commencer sans connaître la défaite est quelque chose que tout entraîneur souhaite, mais Álvaro Cervera à Cadix et Jagoba Arrasate à Osasuna veulent également gagner le premier match pour prendre une position confortable au classement.

Cadix a réussi à égaler un dans le temps additionnel contre Levante dans le premier match un match qui avait perdu, ce qui lui a remonté le moral pour affronter la première visite de la saison, lorsqu’il y a deux vendredis, il a signé un autre match nul, cette fois à domicile à Benito Villamarín, réussissant à prendre l’avantage sur le tableau des pénalités et concédant plus tard sur coups de pied arrêtés.

Ceux de l’entraîneur Álvaro Cervera ne pourront pas compter sur Osasuna avec les blessés José Mari Martín-Bejarano, l’un des joueurs préférés du coach qui n’a pas encore pu faire ses débuts dans la compétition.

Le milieu de terrain Jon Ander Garrido non plus, qui a subi une intervention chirurgicale pour une tendinose chronique et pour le moment il n’a pas de numéro dorsal car sa convalescence dure plusieurs mois.

Le défenseur paraguayen Santiago Arzamendia, blessé peu avant de débuter la Liga, Il est entré dans sa première convocation, tout comme l’attaquant roumain Florin Andone, la dernière recrue de Cadix, arrivé de l’anglais Brighton, et qui a été inclus dans la liste malgré quelques jours d’entraînement avec l’équipe.

Le Club Atlético Osasuna visera la première victoire de la saison avec la nécessité de redécouvrir les objectifs qui ont été absents les deux premiers jours.

l’entraîneur d’Osasuna, Jagoba Arrasate, a expliqué lors d’une conférence de presse que son équipe est « désireuse de donner une continuité à ce que nous avons fait contre le Celta & rdquor; avant un Cadix « bien organisé, avec des idées claires et qui exigera notre meilleure version & rdquor ;.

Ceux de Pampelune continueront à travailler pour briser une sécheresse de score qui dure deux matchs au cours desquels ils ont créé d’innombrables occasions qui les joueurs rouges n’ont pas pu finir comme ils l’auraient souhaité.

Après les nuls à zéro à El Sadar contre l’Espanyol et le Celta, Osasuna quittera la Navarre pour la première fois cette année avec la mission de donner de la joie à un passe-temps enthousiasmé par cette nouvelle saison

Malgré les mauvais résultats, la confiance dans le groupe est totale de la part des fans, managers et techniciens, et il est clair que la victoire et les buts viendront tôt ou tard.

Celui de Berriatua devra trouver comment sortir du Nuevo Mirandilla avec succès. Les victimes de Budimir, Kike Barja et Moncayola Ils font perdre à Osasuna trois piliers fondamentaux qui ne pourront pas aider leurs coéquipiers.

« Ils peuvent jouer l’un ou l’autre, mais aussi ensemble, ce qu’ils ont déjà fait en pré-saison. Il est vrai que nous avons trois attaquants dans l’appel et nous avons différentes options. Voyons si nous obtenons ce que nous voulons& rdquor;, a expliqué la perte de Budimir et l’entrée de Kike García, Chimy Ávila et Barbero.

La nouvelle la plus marquante de l’appel est l’entrée de Javi Ontiveros, la dernière signature de rojillo annoncée hier qu’il est arrivé à Pampelune pour tenter de récupérer sa meilleure version en prêt de Villarreal.

Compositions probables :

Cadix : Ledesma ; Akapo, Haroyan, Fali, Espino ; Alarcón, Jonsson, Salvi, Perea; Lozano et Negredo.

Osasuna : Sergio Herrera ; Nacho Vidal, Aridane, David García, Manu Sánchez ; Torro; Torres, Darko, Oier, Rubén García; Kike Garcia.

Arbitre: Adrián Cordero Vega (C. Cantabro).

Stade: Nouvelle Mirandilla

Heure: 19h30.