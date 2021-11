Le combat pour le championnat du monde avec Lewis Hamilton n’est pas un « jardin d’enfants »

Max Verstappen pense que sa chute avec Lewis Hamilton au Grand Prix de Sao Paulo se serait déroulée de la même manière si les rôles avaient été inversés.

Avec Hamilton faisant des progrès fulgurants dans le peloton à Interlagos depuis la 10e place sur la grille, son dernier défi d’une récupération épique était de prendre la tête de son rival pour le titre Verstappen.

En fin de compte, il a réussi, même si ce n’était pas une bataille qui allait et venait sans drame, centrée autour du virage 4.

La première tentative de dépassement de Hamilton l’a vu contourner l’extérieur de Verstappen dans le virage 4 avec un coup de pouce DRS, seulement pour que Verstappen remonte à l’intérieur et les force tous les deux hors de la piste, conservant la tête dans le processus.

Les commissaires sportifs n’ont pas jugé nécessaire une enquête, une surprise pour beaucoup, en particulier Mercedes, mais si les événements s’étaient déroulés dans l’autre sens, Verstappen n’aurait pas eu de problème avec cela.

Interrogé par Sky F1 s’il l’aurait accepté s’il avait été à la place d’Hamilton, Verstappen a répondu : « Si cela avait été l’inverse au Brésil, cela se serait exactement passé comme ça. »

Puis poussé à nouveau pour savoir s’il aurait été bien si les rôles avaient été inversés, le pilote Red Bull a déclaré : « Oui, c’est une course difficile, nous nous battons pour un championnat. Nous ne sommes pas ici pour être dans un jardin d’enfants.

S’adressant aux journalistes à propos de cet incident dans le paddock avant le week-end du Grand Prix du Qatar, Verstappen a ajouté : « Je pensais que c’était une belle bataille et je me suis aussi beaucoup amusé là-bas.

« En tant que pilote, je pense que nous savons exactement ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire dans une voiture et nous nous battions dur, freinant tard dans le virage, les pneus étaient assez usés. Si j’avais tourné plus brusquement vers la gauche, vous auriez simplement quitté la piste.

« À la fin de la journée, ils [Hamilton and Mercedes] gagné la course, assez juste. Ils étaient plus rapides que nous. Mais je pensais que c’était une bonne bataille.

Mercedes a établi sa domination au niveau du rythme tout au long du week-end au Brésil, Red Bull l’attribuant d’abord au nouveau moteur à combustion interne de Hamilton pour cette manche et également à l’aileron arrière de la W12 dont Red Bull se méfie quelque peu.

Verstappen a déclaré à Sky F1 qu’il n’avait aucune inquiétude quant au rythme de Red Bull dans les trois derniers tours, soupçonnant Hamilton d’avoir bénéficié d’un coup de pouce moteur unique au Brésil, tandis que l’avantage de rythme entre eux s’est déplacé de toute façon.

« Qu’est-il arrivé à notre rythme, je ne pense pas qu’il s’est passé grand-chose », a-t-il déclaré.

« Je pense que nous avons suivi notre rythme normal, c’est juste que Mercedes était un peu plus rapide que nous.

« Pour être honnête, cela a été un peu haut et bas, et bien sûr, avec un nouveau moteur, ils peuvent le faire fonctionner dans un mode plus élevé pendant un week-end de course.

« Alors bien sûr sur une piste comme celle-là, qui est assez courte et qui est assez sensible à la puissance, cela peut vous donner un sacré avantage.

« Je ne m’attends donc pas à ce que ce soit comme ça pour le reste de la saison, mais ils avaient déjà beaucoup de rythme lors des dernières courses. Cela oscille un peu et tout est question de petits détails que vous devez essayer de régler, et c’est ce que nous essaierons de refaire ce week-end.