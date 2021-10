Le combat pour le titre en 2021 n’est «pas le plus difficile de tous les temps» que Lewis Hamilton ait rencontré

Lewis Hamilton dit que sa chute en 2021 avec Max Verstappen n’est pas la bataille pour le titre la plus difficile de sa carrière de pilote.

Verstappen fournit à Hamilton sa plus grande menace non-Mercedes depuis le début de l’ère turbo-hybride en 2014 et avec cinq manches à jouer, le Néerlandais mène désormais Hamilton de 12 points au championnat des pilotes.

Cela a été une saison considérée comme l’une des plus grandes de la Formule 1, avec Hamilton et Verstappen se battant régulièrement sur la piste et à plusieurs reprises déjà en train de se battre de manière majeure.

Mais Hamilton a déclaré qu’il avait récemment repensé à toutes ses batailles passées pour le titre, et celle-ci avec Verstappen n’est pas en tête de liste des difficultés.

« Non, je ne le dirais pas », a-t-il déclaré lorsque Sky F1 lui a demandé s’il s’agissait de la bataille la plus difficile qu’il ait eue pour un titre.

« Je pensais juste plus tôt aujourd’hui à tous les championnats dans lesquels j’ai combattu depuis l’âge de 10 ans.

« Et il y a eu tellement de moments difficiles et ils sont tous très similaires à leur manière, mais tous uniques à leur manière en même temps. »

Mercedes est entrée dans cette campagne 2021 avec un W12 qui manquait à la Red Bull RB16B, bien que les sept fois doubles vainqueurs du titre soient fermement revenus dans la conversation.

Mais Hamilton admet que la saison n’a pas du tout été parfaite, car des points ont été perdus dans les moments imparfaits de Mercedes.

« Cela pourrait être mieux dans le sens où nous avons perdu des points, nous n’avons pas toujours été parfaits », a résumé Hamilton sur la bataille jusqu’à présent.

« Mais vous vivez et apprenez. J’ai l’impression que les choses se sont passées comme elles l’ont été pour une raison – nous avons beaucoup appris.

Dans la version 2021 de Verstappen, Hamilton s’est heurté à un pilote désormais bien plus mature et apparemment inébranlable sous pression.

Verstappen a également évoqué la nécessité de maximiser les points plutôt que de viser la gloire ou rien – une approche qui est également importante pour Hamilton.

La preuve en est venue dans sa bataille palpitante avec Sergio Perez dans l’autre Red Bull en Turquie, alors que le coureur mexicain à un moment donné s’est battu depuis l’entrée de la voie des stands pour éviter de perdre sa position face à Hamilton.

« Vous me voyez et [Sergio] Perez [in Turkey], je lui ai donné tellement d’espace, peut-être trop, mais j’ai terminé la course, j’ai obtenu des points et c’est ce qui compte pour moi », a déclaré Hamilton.

Dans des situations comme celle du Grand Prix de Turquie, il a dit que des moments comme Chine 2007 ont aidé.

À l’époque, Hamilton a glissé dans le bac à gravier de la voie des stands avec des pneus usés, perdant la chance de remporter le championnat du monde. Mais maintenant, ces expériences font de lui un pilote plus complet, même s’il ne comprend toujours pas tout correctement.

« En Turquie, par exemple, l’expérience de la voie des stands de 2007 m’a aidé là-bas », a expliqué Hamilton.

« Il y a tellement d’expériences du passé, même bien avant d’arriver en Formule 1, qui viennent inconsciemment et m’aident à prendre les décisions que je prends.

«Et je ne comprends toujours pas tout correctement, mais cela fait partie du processus et cela ne me freine pas.

« Je sais juste que je peux être meilleur demain. »