Le combat pour le titre mondial des poids lourds légers est résolu «sans concours» à la suite de l’examen de la FIGMMA

SEEF DISTRICT._ Le titre mondial des poids mi-lourds de la BRAVE Combat Federation est à nouveau vacant, moins d’un mois après avoir été remis à Mohamed Said Maalem au BRAVE CF 52 le 1er août, à Milan, en Italie.

C’est parce que le combat pour le titre entre Maalem et Mohammed Fakhreddine a été examiné par la FIGMMA, la Fédération italienne de grappling et d’arts martiaux mixtes, et a ordonné un No Contest.

La décision a été prise après une plainte officielle déposée par Fakhreddine et son équipe alléguant que Maalem a frappé plusieurs coups de poing illégaux à l’arrière de la tête au cours du processus qui a abouti à un KO technique.

Le communiqué officiel indique qu’« après une enquête et une analyse approfondies, la Fédération italienne de grappling et d’arts martiaux mixtes a estimé que les coups illégaux au cou de Mohamed Said Maalem dans la séquence finale du combat, ont contribué à l’arrêt du combat. ”.

Le résultat étant annulé, le record de Fakhreddine a été mis à jour à 14 victoires, 4 défaites et deux No Contests. Mohamed Said Maalem compte désormais 11 victoires, deux défaites et un No Contest.

Les responsables du BRAVE CF n’ont pas encore confirmé quelle est la prochaine étape pour la division des poids mi-lourds, ni pour Fakhreddine et Said Maalem, mais la ligne de conduite naturelle est qu’ils se rencontrent à nouveau dans la BRAVE CF Arena lors d’un événement à venir. .