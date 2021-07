Le combat pour le titre « revigore » l’amour de Hamilton pour la F1

Plutôt que de se décourager face à l’ascension de Red Bull au sommet, Lewis Hamilton affirme que son combat pour le titre avec Max Verstappen a ravivé son amour pour la F1.

Et cela, dit-il, était à l’origine de sa décision de signer à nouveau avec Mercedes.

L’équipe de Brackley a annoncé la semaine dernière que Hamilton avait mis la plume sur un nouvel accord de deux ans qui le maintiendra en Formule 1 jusqu’à la fin de 2023.

Le nouveau contrat signifie qu’il sera là pour découvrir les toutes nouvelles voitures 2022 ainsi qu’un défi pour un huitième titre mondial car, au moins actuellement, il semble que 2021 ne soit peut-être pas sa saison.

Le champion du monde en titre n’a remporté que trois des neuf courses de cette année et devance Verstappen de 32 points dans la course au titre mondial.

Hamilton adore ça.

“Au début de cette saison, lorsque les voitures étaient si proches en termes de performances, à peu près égales, ce fut l’un des moments les plus excitants que j’ai eu depuis un certain temps, d’avoir cette bataille avec Red Bull”, a déclaré le 36- Age.

« Honnêtement, j’espérais vraiment que cela continuerait comme ça pendant le reste de l’année. Mais comme vous l’avez vu, ils ont fait un énorme bond en avant.

« Nous sommes toujours à des moments différents de notre vie et il est important que nous prenions le temps d’évaluer. Il est important que nous fassions ce qui est juste pour nous en termes de santé et de bien-être mental et à la fin de l’année dernière, ce fut un long voyage. Et c’est toujours un bon moment pour réfléchir et voir la suite.

«Je me suis retrouvé à me réveiller et à penser à la course, alors je voulais continuer à courir.

« Et maintenant, nous menons cette bataille serrée, cela m’a rapproché de l’équipe, cela m’a rapproché des ingénieurs. Cela me fait plonger plus profondément et j’adore ça.

“Je suppose que cela a été revigorant, l’amour que j’ai pour ce sport et ce que je fais.”

Mais ce n’est pas seulement la course qui a excité Hamilton pour l’avenir.

“Je pense que l’année dernière et ce que vous voyez maintenant, nous entrons dans une phase intéressante pour moi personnellement car ce n’est pas seulement la course”, a-t-il ajouté.

« C’est ce qui s’en vient, le travail que nous faisons en tant que sport pour essayer d’en faire un espace plus diversifié et inclusif. J’ai fait partie du début de cela et j’ai hâte de continuer avec cela.

« J’aime travailler avec cette équipe, je me sens constamment mis au défi et nous sommes mis au défi plus que jamais cette année, ce qui me semble formidable. Et j’aime la course.

« C’est pour cela que je suis né. Je me sens toujours en forme, je me sens toujours aussi engagé, donc je ne vois pas de raison d’arrêter.

