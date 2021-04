Le combat pour l’État de DC a encore sa meilleure chance

Il est difficile de se promener dans Washington, DC, sans repérer au moins une voiture avec une plaque d’immatriculation indiquant «taxation sans représentation». Le rappel au cri de ralliement de la Révolution américaine est également une référence à la réalité selon laquelle les quelque 700 000 personnes qui résident dans la capitale nationale ne sont pas représentées au Congrès malgré le paiement des impôts fédéraux.

Cette semaine, les partisans de l’État se rapprocheront probablement de leur meilleure chance de changer cette réalité. Jeudi, la Chambre des représentants votera sur l’opportunité de faire de DC le 51e État du pays. Le vote intervient quelques jours à peine après que la Maison Blanche a publié une déclaration officielle de soutien au projet de loi, affirmant que “pendant bien trop longtemps, les plus de 700 000 habitants de Washington, DC ont été privés d’une représentation complète au Congrès américain.”

Ce n’est pas la première fois qu’un État arrive à la Chambre. L’année dernière, les démocrates de la Chambre ont voté 232-180 en faveur de la création d’un État, ce qui en fait «la première fois dans l’histoire du pays que l’une ou l’autre des chambres du Congrès approuvait une législation accordant au district un statut d’État et une représentation au Congrès», a rapporté Ian Millhiser de Vox à l’époque. .

Mais, la meilleure chance n’est pas encore beaucoup d’une: le projet de loi – comme la dernière fois – est susceptible de se joindre à d’innombrables autres languissant sous la puissance de l’obstruction systématique du Sénat.

Je prévois d’amener # HR51 à l’étage de la Chambre pour un vote le jeudi 22 avril pour accorder #DCStatehood aux plus de 700 000 résidents du district de Columbia. La voix de chaque citoyen américain mérite d’être entendue – il est plus que temps que nous fassions de l’État une réalité pour DC. – Steny (porte un masque) Hoyer (@LeaderHoyer) 16 avril 2021

Alors que le débat sur la création d’un État s’est largement centré sur la manière dont il affecterait la composition politique du Congrès (92% des électeurs de DC ont choisi Biden en 2020), le manque d’État du district et le contrôle limité des affaires locales a entraîné des préjudices politiques tangibles pour ses résidents – de l’incapacité à adopter des politiques de soins de santé populaires localement à la perte de plus de 700 millions de dollars en fonds de secours de la Loi CARES l’année dernière.

«La plupart des gens, lorsqu’ils découvrent que la capitale de leur propre nation [doesn’t] ont les mêmes droits qu’ils ont – ils ont honte », a déclaré à Vox la déléguée sans droit de vote du district, Eleanor Norton Holmes. «Honte de vivre dans le seul pays qui ne donne pas aux habitants de la capitale de leur pays les mêmes droits que tout le monde dans le pays. Aucun Américain ne veut avoir cette distinction.

Ce n’est pas tout à fait vrai. Un sondage Data for Progress mené en février a révélé que si une majorité (54%) des électeurs sont d’accord pour faire de DC un État, 35% des électeurs s’y opposent, dont 56% des républicains. Dans un sondage Rasmussen de mars, seuls 29% des adultes étaient en faveur de la création d’un État et 55% contre. FiveThirtyEight a examiné les deux sondages et a noté que la question de Data for Progress a incité les électeurs à soutenir la création d’un État, et dans le sondage Rasmussen, le libellé les a incités à s’y opposer. Cela pourrait indiquer que la majorité des Américains n’ont pas une opinion forte sur l’État de Washington d’une manière ou d’une autre, donc la manière dont les sondeurs formulent la question est très importante.

Qu’est-ce que DC perd sans État?

Les partisans du statut d’État soulignent plusieurs façons dont les résidents de DC ont perdu dans le paradigme actuel – plus récemment, tout en essayant de surmonter la pandémie.

«Dans le premier programme de secours de Covid, nous avons manqué des millions de dollars», a déclaré à Vox Stasha Rhodes, directrice de campagne de 51 pour 51, une organisation qui lutte pour la création d’un État.

La loi CARES de 2 billions de dollars, qui a fourni un soulagement en mars dernier alors que Covid-19 commençait à ravager la nation, a classé DC comme un territoire plutôt qu’un État. En tant que tel, au lieu de se voir accorder le minimum de 1,25 milliard de dollars garanti à chaque État, il ne recevrait que 500 millions de dollars, a rapporté le Washington Post. DC a une population plus importante que le Vermont et le Wyoming, qui ont reçu chacun 1,25 milliard de dollars d’aide.

«Arbitraire et hors norme», c’est ainsi que le directeur exécutif de DC Vote, Bo Shuff, a décrit cette classification. «Dans les factures de dépenses, il est courant que nous soyons classés comme un État.»

Ce n’est que lorsque le Congrès a adopté l’American Rescue Plan Act sous le président Joe Biden et un Sénat contrôlé par les démocrates que DC a reçu l’argent qu’il aurait s’il avait été classé à l’origine comme un État.

Nous remercions le président Biden, le président Pelosi, le chef Schumer et la membre du Congrès Norton pour leur leadership dans l’obtention de plus de 2 milliards de dollars de secours pour DC dans le cadre du programme de secours COVID-19, y compris les 755 millions de dollars qui nous étaient dus au titre de la loi CARES. pic.twitter.com/mMNQo1PhEl – Maire Muriel Bowser (@MayorBowser) 6 mars 2021

Timothy Noah a récemment fait valoir dans l’Atlantique que parce que DC n’est pas un État, il perd des dizaines de milliers de doses de vaccins qui vont aux agences fédérales à l’intérieur des frontières de DC: «Le résultat est que l’attribution de vaccins basée sur la population de DC – 44 440 ceci semaine [week of March 29], la troisième plus petite allocation du pays, après le Wyoming et le Vermont – est probablement inférieure d’un tiers à la moitié », écrit Noah.

Covid-19 n’est que la pointe de l’iceberg, dit Shuff à Vox. Comme l’a expliqué l’allemand Lopez de Vox, DC n’a eu un gouvernement local en exercice que depuis 1973, lorsque le Congrès a adopté la loi sur l’autonomie. Et même cette quantité de contrôle local est quelque peu contrainte:

Avant le Home Rule Act, le Congrès établissait les lois de DC. Le Home Rule Act a fait en sorte que le gouvernement local puisse approuver ses propres lois, mais seulement après 30 ou 60 jours d’examen par le Congrès, selon le type de politique. Le Congrès peut également bloquer les lois de DC par des exigences budgétaires.

Shuff a déclaré que la surveillance du Congrès a conduit à l’incapacité de DC à légaliser, taxer et réglementer la marijuana; l’interdiction par le Congrès d’utiliser les fonds locaux pour les soins d’avortement pour les femmes à faible revenu est également un sujet douloureux.

«Mais le plus important qui ressort dans ma tête remonte aux années 80 et au début des années 90, lorsque nous avons été interdits et empêchés de mettre en œuvre un programme d’échange de seringues pour réduire la transmission du VIH et du sida parmi les utilisateurs de drogues intraveineuses», a expliqué Shuff .

L’interdiction a été levée et l’allemand Lopez de Vox rapporte que la ville «a adopté un programme d’échange de seringues pour lutter contre son épidémie de VIH. [and] Les cas de VIH causés par les aiguilles ont chuté de 80%, passant de 149 en 2007 à 30 en 2011, selon [to] un rapport du ministère de la Santé de DC. »

“Alors maintenant, nous avons affaire à deux cas où l’absence d’État a tué des Washingtoniens”, a déclaré Shuff.

Comment fonctionnerait l’état de DC, brièvement expliqué

HR 51, le Washington, DC, Admission Act, créerait l’état de Washington, DC, mais au lieu de DC se référant au «District of Columbia», il serait connu sous le nom de Douglass Commonwealth, en l’honneur de Frederick Douglass.

Le projet de loi stipule que le Commonwealth n’engloberait pas les bâtiments et monuments fédéraux, y compris la Maison Blanche, le Capitole et la Cour suprême.

Les limites rouges délimitent les limites du «Douglass Commonwealth» et les limites blanches contiennent les édifices et monuments fédéraux qui resteraient sous la juridiction fédérale. Le bleu est le fleuve Potomac.New Columbia Vision, 2016

En tant qu’État, DC aurait alors deux sénateurs américains et un certain nombre de représentants à la Chambre des États-Unis en fonction de sa population. Et, comme tous les autres États, il pourrait adopter des lois conformément à ses organes législatifs et exécutifs sans ingérence indue du gouvernement fédéral.

Comme Ian Millhiser de Vox l’a signalé, il y a des questions constitutionnelles que le Congrès devra aborder sur la voie de la création d’un État: «Le 23e amendement accorde effectivement trois votes du Collège électoral au« district constituant le siège du gouvernement des États-Unis ». En vertu de cet amendement, qui a été ratifié en 1961, DC a autant son mot à dire lors des élections présidentielles que «l’État le moins peuplé». »

Alors que certains conservateurs ont soutenu que cela signifie que DC ne peut pas être admis sans un nouvel amendement constitutionnel, Millhiser souligne que puisque le district est toujours une entité (bien que beaucoup plus petite), le Congrès peut simplement adopter une loi donnant les votes électoraux du district à ” n’importe quel candidat à la présidentielle remporterait autrement le collège électoral – ou, mieux encore, le Congrès pourrait attribuer ces trois voix au vainqueur national du vote populaire.

Mais répondre à ces questions techniques, c’est mettre la charrue avant les boeufs. Pour l’instant, le plus grand obstacle à la création d’un État de Washington est le Sénat américain.

C’est une route difficile pour les partisans de l’État de Washington

Les démocrates ont une faible majorité à la Chambre, mais ils adopteront probablement encore une loi sur l’État en ce qui concerne la parole. Ensuite, il va au Sénat, où les projets de loi meurent par obstruction systématique.

Malgré la myriade de façons dont l’État bénéficierait aux résidents de DC, le débat politique a été défini par le fait que deux autres sénateurs démocrates seraient probablement ajoutés au Sénat si DC devenait le 51e État. Selon la Brookings Institution, depuis 2000, le candidat démocrate à la présidentielle a recueilli, en moyenne, plus de 89% des voix à Washington, DC.

Les enjeux politiques de cette situation ont été mis à nu en 2009 lorsque le Sénat a conclu un accord pour ajouter un siège à la DC House en échange d’un autre siège à la Chambre dans une partie républicaine de l’Utah. La proposition est morte à la Chambre.

Comme Alan Greenblatt l’a rapporté pour Vox: «Les républicains n’étaient pas trop heureux [with this deal] Soit.” Jason Chaffetz, alors représentant de l’Utah, s’est plaint: «Tout cela me semble être un pot-de-vin politique. Si Washington, DC, est dûment représenté, faites ce cas. … N’essayez pas de balancer une carotte là-bas.

Le représentant James Comer (R-OK), qui siège au comité de surveillance de la Chambre, a fait valoir ce point lors d’une audience la semaine dernière: «Soyons très clairs en quoi consiste HR 51. Il s’agit de créer deux nouveaux sièges démocrates au Sénat américain. »

Rhodes, de 51 pour 51, repousse sur ce point: «Je pense que le plus important est que ce combat concerne la démocratie et le fait que tous les citoyens américains méritent de participer à la démocratie. Notre pays prend du recul pour parler de racisme principalement dans le contexte de la police et de la justice pénale, mais nous voulons vraiment nous assurer que nous parlons de racisme enraciné dans notre démocratie.

51 for 51 lance une campagne publicitaire ciblant les membres démocrates du Comité du Règlement du Sénat. Les publicités présentent le problème comme une question de justice raciale et de droits civils et demandent aux téléspectateurs d’appeler leurs sénateurs à «donner la priorité à l’État de Washington».

Que le combat soit à la fois un combat pour les droits civiques et un combat partisan serait conforme à l’histoire des États-Unis, que les législateurs de l’un ou l’autre des partis veuillent le reconnaître ou non. Comme le note Greenblatt, «la corruption politique est le but de la création d’États … les États sont historiquement entrés dans l’union par paires, les législateurs utilisant de nouveaux États pour maintenir l’équilibre du pouvoir partisan – ou du moins essayer de le faire.»

Avec l’obstruction systématique en place, ce ne sont pas seulement les 50 démocrates qui doivent monter à bord; les défenseurs devront convaincre 10 sénateurs républicains que les arguments en faveur de la création d’un État l’emportent sur leurs incitations partisanes actuelles.

Alors que les espoirs progressistes d’une réforme de l’obstruction systématique ont augmenté avec les victoires des démocrates de Géorgie Jon Ossoff et Raphael Warnock, le récent éditorial du sénateur Joe Manchin (D-WV) dans le Washington Post a jeté l’eau froide sur ces pourparlers, déclarant cruellement: «Je ne votera pas pour éliminer ou affaiblir l’obstruction systématique. »

La lutte pour la création d’un État se poursuit depuis la création de la capitale. En 1801, un juge éminent a écrit en faveur de la représentation, proposant que DC «ait droit à un sénateur … et à un nombre de membres à la Chambre des représentants proportionnés à sa population». Pourtant, l’année dernière, c’était la première fois que la mesure était adoptée à la Chambre, mettant en valeur la lenteur des progrès accomplis par les partisans de la création d’un État au cours des siècles.

«Le plus important est de voir les progrès que nous avons réalisés.» Dit Holmes. «Cela ferait une vraie différence [for DC residents] d’avoir deux sénateurs.