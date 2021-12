Le combat pour l’unification de Gennadiy Golovkin contre Ryota Murata est reporté alors que le Japon ferme ses frontières pour arrêter la propagation de la variante Omicron

Le combat d’unification de Gennadiy Golovkin avec Ryota Murata a été reporté en raison de la fermeture du Japon de ses frontières dans le but d’arrêter la propagation de la variante Omicron.

« GGG » devait affronter le combattant japonais dans un combat d’unification pour le titre mondial des poids moyens WBA et IBF le 29 décembre à la Saitama Super Arena au Japon.

Ed Mulholland/Salle de match

GGG est le champion IBF des poids moyens

.

Murata est le champion WBA des poids moyens

Cependant, les promoteurs Teiken ont annoncé vendredi que le combat serait reporté à une autre date au printemps prochain, Golovkin étant désormais incapable d’entrer dans le pays en raison des règles d’immigration.

La société a annoncé: « Toutes les parties concernées s’assiéront pour discuter et surveilleront de près la situation de l’infection et examineront une nouvelle date pour le match. »

Murata est une star majeure au Japon ayant remporté l’or olympique en 2012. Il a une fiche de 16-2 en tant que professionnel et a vengé ses deux défaites avec des victoires par arrêt.

Et Golovkin a admis qu’il était « profondément déçu » du report sur une publication sur Twitter.

GETTY

Le très combat sera réorganisé pour le printemps prochain

«Je suis profondément déçu que le combat au Japon ait été reporté, mais la santé et la sécurité du public doivent toujours être la priorité. J’ai hâte de retourner sur le ring contre Ryōta dès que possible », a écrit le joueur de 39 ans.

Murata, cependant, sera encore plus dévasté par son retard du combat, ayant précédemment insisté sur le fait qu’il attendait « toute sa carrière » pour combattre le célèbre poids moyen kazakh.

« Je pense que toute ma carrière de boxeur amateur et professionnel a été une préparation pour ce combat contre Golovkin », a déclaré le joueur de 35 ans le mois dernier.

«Ce combat déterminera ma place dans la division des poids moyens et l’histoire de la boxe.

« Golovkin a longtemps été le porte-drapeau de la division des poids moyens.

« Pour moi, il est toujours invaincu. J’ai le plus grand respect pour lui.

«Cela fait près de deux ans depuis mon dernier combat, à cause de la pandémie, mais j’ai mis ce temps à profit, en travaillant très dur avec mes entraîneurs pour améliorer ma condition physique et ajouter plus de puissance à mes coups de poing.

«Je suis tellement fier que le Japon organise ce combat. C’est un grand honneur pour moi.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.