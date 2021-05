Le combat que Mike Tyson a refusé à son apogée parce qu’il “ ne pouvait pas gagner ”

Dans les années 80 et 90, Mike Tyson était l’homme le plus redoutable de la planète.

En 1986, il avait un record de 28-0 quand il est devenu le plus jeune champion poids lourd de tous les temps à 20 ans.

.

Tyson est l’un des combattants les plus dévastateurs de tous les temps et a été champion du monde des poids lourds à seulement 20 ans.

Sa puissance explosive et sa vitesse phénoménale ont fait de lui un talent unique. En route vers ces 28 victoires, il n’a eu que deux combats pour parcourir la distance. C’était une sensation au box-office.

La défaite contre Buster Douglas en 1990 a été un choc pour tout le monde, mais l’écriture était sur le mur depuis le décès de son manager Cus D’Amato et Tyson a relâché sa formation.

Pourtant, il n’a pas été appelé le Baddest Man on the Planet pour rien et il a battu la plupart de ses adversaires avant le premier coup de poing.

Mais c’était la boxe. Dans le monde infantile du MMA à l’époque, la famille Gracie dirigeait le soulèvement et beaucoup leur attribuent la formation du jiu-jitsu brésilien.

YouTube | UFC

À l’UFC 1, Shamrock a perdu contre le maître de jiu-jitsu Royce Gracie, qui l’a soumis

Le tout premier événement de l’UFC a eu lieu en 1993 et ​​Royce Gracie a soumis trois personnes en une nuit – dont le légendaire Ken Shamrock – pour remporter le tournoi inaugural.

Royce a été chargé de guider les frères Nick et Nate Diaz au fil des ans, mais du début au milieu des années 90, il était au sommet de ses pouvoirs.

Cependant, le MMA était fermement dans l’ombre de la boxe. Ce n’était même pas sur le même radar commercial. Mais Royce a vu l’opportunité de changer cela en défiant Iron Mike lui-même.

Dans un mémoire de l’écrivain sportif Fiaz Rafiq, ‘To The Top: Enter the Octagon, the Ring and Entertainment’, il est révélé: “[Tyson] a été contesté par les frères Gracie, en particulier Royce, au début des années 1990.

«La perception du champion de l’UFC était que Tyson était le meilleur boxeur du monde, mais il a refusé d’accepter que Tyson était le meilleur ‘combattant’.

.

Ali Abdelaziz pose avec la légendaire Royce Gracie

«Les Gracies ont marqué un point. Ils avaient battu tous les venus de différents styles bien avant que l’Octogone ne soit conçu pour la première fois.

«Et Royce n’allait pas se reposer jusqu’à ce qu’il fasse tout ce qui était en son pouvoir pour inciter le champion des poids lourds à accepter un vrai combat dans un cadre sans limites.

«Pour régler la question une fois pour toutes, Royce a officiellement défié le boxeur le plus redouté de notre époque à se battre jusqu’à l’arrivée, tout comme son frère aîné Rickson.

«Ce qui manquait à Royce en force brute, il l’a clairement compensé en compétences techniques, comme ses adversaires – y compris un boxeur professionnel – l’ont rapidement découvert.

. – .

Tyson a fait sensation au box-office au début des années 1990

«’Il n’y a qu’une seule façon de le savoir’, m’a-t-il dit, alors qu’un sourire narquois se glissait sur son visage suivi de grands rires. Malheureusement pour la postérité, Tyson a refusé.

L’ancien champion incontesté du mot poids lourd a ensuite passé trois ans en prison lorsqu’il a été reconnu coupable de viol.

Une fois sorti, en 1995, Tyson a repris les titres mondiaux WBC puis WBA pour se réinstaller au sommet du monde de la boxe.

Mike Tyson a sagement passé un combat de MMA avec Royce Gracie

En 1997, Gracie tenta à nouveau sa chance avec Iron Mike et cette fois, Tyson voulait le faire.

«Des années plus tard, j’ai interrogé Royce sur le fameux défi et j’ai découvert que le poids lourd avait été, du moins en théorie, prêt à le relever.

«J’ai entendu dire que mon frère avait essayé de le faire entrer [to the UFC], Expliqua Royce.

«Il avait accepté mais les gens de son entourage – les avocats, les managers et la Commission – ont dit non, car la boxe avait trop à perdre.

«Mais il avait accepté et il voulait le faire. Je lui ai déjà parlé et il a dit: “ J’adorerais essayer ce truc, mec ”.

«Mais les gens autour de lui ne lui ont pas permis de le faire. S’il perdait un combat, si cela arrivait, eh bien, la boxe était déjà en déclin en Amérique, donc ce ne serait pas bon pour la boxe ».