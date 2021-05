Le combat “ sauvage ” entre Frank Bruno et Lennox Lewis illustre la nécessité pour la Grande-Bretagne de régner en maître dans la boxe des poids lourds et de faire de Tyson Fury contre Anthony Joshua

Le choc proposé pour le titre mondial des poids lourds incontesté entre Anthony Joshua et Tyson Fury reste le combat le plus discuté malgré un coup de poing n’ayant jamais été lancé.

Si vous écoutez le promoteur de Fury, Bob Arum, le combat est “ mort dans l’eau ” et les chances qu’il se produise en Arabie saoudite cet été comme proposé disparaissent lentement.

Joshua et Fury sont censés se battre pour être couronnés champion du monde incontesté des poids lourds WBA, WBC, IBF et WBO

Pourtant, certaines sources suggèrent qu’un accord pourrait être annoncé ce week-end, avec des frais de site de 150 millions de dollars convenus.

Lorsque vous supprimez le bavardage et atténuez le bruit, le combat est impératif pour la boxe britannique et les poids lourds.

Non seulement cela déterminera le meilleur poids lourd de cette époque, mais cela renforcera également la position de la Grande-Bretagne en tant que foyer mondial de la boxe des poids lourds – avec Joe Joyce, Dillian Whyte, Daniel Dubois et même Derek Chisora ​​lorgnant sur le vainqueur.

Pas depuis 1993, un combat pour le titre des poids lourds n’a attiré autant d’attention ou de controverse depuis que Lennox Lewis a défendu sa couronne WBC contre Frank Bruno.

.

Le combat de 1993 entre Lewis et Bruno a vu deux Britanniques se battre pour un titre mondial des poids lourds pour le premier match nul de l’histoire

Surnommé la «bataille d’Angleterre», c’était la première fois que deux poids lourds britanniques se disputaient le titre mondial.

Bien que tous deux soient originaires de Londres et défendent leurs croyances patriotiques, il y avait un sentiment que les deux hommes ne pouvaient pas être plus éloignés.

Lewis, né à East Ham, était le plus multiculturel des deux grâce à sa carrière de globe-trotter qui l’a emmené à travers le monde. Après avoir déménagé au Canada à l’âge de 12 ans, il les a représentés à deux Jeux olympiques et a même été porte-drapeau aux Jeux olympiques de 1988.

À l’inverse, Bruno était la quintessence de la Grande-Bretagne moderne; né à Londres, élevé à Hammersmith et avec sa mère jamaïcaine et un père dominicain.

.

Lewis a remporté l’or olympique pour le Canada et Bruno a attaqué son identité nationale

.

Le chasseur Hammersmith Bruno était adoré par le public britannique

L’identité et la race devaient jouer un rôle énorme dans la préparation du combat du 1er octobre, Bruno se moquant du jeune champion pour sa difficulté à s’identifier.

«Je suis un peu sombre, mais je suis né à Hammersmith», avait déclaré Bruno lors d’une conférence de presse à Manhattan. Il s’était ensuite tourné vers son adversaire en disant: «Je vais te frapper si fort à la tête que tu ne sauras même pas si tu es Canadien, Jamaïque, Los Angeles ou quoi.»

Bruno a prospéré grâce à l’aiguillon de la nationalité, décrivant Lewis comme «… pas britannique», ajoutant: «Personne ne se soucie de Lennox Lewis en Grande-Bretagne.»

Le champion WBC a simplement répondu: “Vous êtes un peu embarrassant.”

.

Lewis avait déjà défendu son titre – affrontant Tony Tucker

Bruno avait perdu deux combats pour le titre mondial à ce stade – contre Tim Witherspoon puis un pic Mike Tyson – tandis que Lewis faisait la deuxième défense de sa couronne mondiale après avoir battu Tony Tucker aux points.

Bien qu’il fût le favori pour son style de boxe plus raffiné, Lewis n’était en aucun cas populaire parmi le public britannique. Cette distinction appartenait à Bruno, que beaucoup de gens considéraient comme «le champion du peuple».

Son début de carrière explosif l’a vu accumuler des KO pour le plaisir, tandis que sa personnalité et ce rire en plein essor étaient contagieux. Il a terminé deuxième des BBC Sports Personality of the Year Awards en 1989 et est devenu un incontournable du circuit de la pantomime au Royaume-Uni.

La question de l’identité a entraîné une question de race. Le fait que Bruno ait ressenti le besoin de nuancer sa déclaration susmentionnée avec «je suis un peu sombre…» est révélateur de la Grande-Bretagne à l’époque.

. – .

Bruno avait déjà échoué deux fois dans sa tentative de devenir champion des poids lourds, perdant face à Mike Tyson et Tim Witherspoon

Survenant à peine quelques mois après le meurtre de Stephen Lawrence, les tensions raciales dans le pays étaient sans précédent.

Après avoir été accusé de ne pas être assez britannique, Lewis a rétorqué et a suggéré que Bruno n’était pas assez noir, le traitant d’“ oncle Tom ” et ajoutant: “ Il se ridiculise en s’habillant avec des vêtements de filles à la télévision. ”

C’était une insulte qui hanterait le vétéran, quelques instants après avoir battu Oliver McCall à Wembley deux ans plus tard, il a dit au monde “Je ne suis pas un oncle Tom” et était au bord des larmes.

Bien que le combat au Cardiff Park Arms ait eu lieu à 1h du matin pour faciliter un public américain, le monde de la boxe était fermement ancré sur le Royaume-Uni. À peine quelques semaines plus tard, Nigel Benn et Chris Eubank se rencontraient pour leur revanche épique et il y avait la petite question des débuts professionnels de Joe Calzaghe – un arrêt au premier tour de Paul Hanlon.

. – .

Calzaghe a eu une carrière incroyable après ses débuts professionnels en 1993 à Cardiff

Bruno est entré sur le ring avec «True Brit» cousu sur son short, agitant l’Union Jack au-dessus de sa tête alors qu’il sortait pour un feu d’artifice.

Le lieu était susceptible de pleuvoir au-dessus de la tête, mais tandis que les nuages ​​s’attardaient de façon inquiétante devant leur menace de tempêtes, c’est l’action sur le ring qui s’est avérée tempétueuse.

Devant 26000 fans, les deux hommes ont prouvé que la facturation de la “ bataille d’Angleterre ” était correcte en échangeant des coups violents de la première cloche et en laissant voler le cuir.

Après un bon départ, Lewis a finalement été contraint de faire un pas en arrière face à l’assaut incessant de Bruno alors qu’il avançait avec les crochets droits explosant à volonté.

.

Un uppercut brutal de Lewis a marqué le début de la fin

Comme souvent dans la boxe des poids lourds, un coup de poing allait changer le cours du combat alors que Lewis débouchait un uppercut vicieux sur le menton de Bruno et que le challenger plus âgé retournait sur les cordes.

Contre les cordes et avec un coup de commotion après un coup de commotion qui régnait, Bruno a trouvé son menton soutenu par Lewis pour infliger encore plus de punition à son menton décimé.

Bruno n’a jamais atterri sur la toile, mais l’arbitre Mickey Vann est intervenu consciencieusement pour arrêter le barrage de coups de poing et couronner Lewis le vainqueur et toujours le champion WBC.

“Je pense qu’il y avait trop de fierté là-haut, et les deux garçons ont oublié leur boxe”, a déclaré le promoteur Frank Maloney par la suite. «C’était une vraie guerre là-haut. C’était sauvage.

. – .

Lewis deviendrait le champion incontesté des poids lourds – ce que Fury et Joshua aspirent tous les deux

Il s’est avéré être l’un des combats pour le titre mondial britannique les plus mémorables et les plus violents de l’histoire, les deux hommes quittant le ring avec une réputation renforcée.

Avec Fury et Joshua apparemment si proches, les fans espèrent que nous aurons droit à une autre épopée britannique.