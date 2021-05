Le combat Spotify vs Apple vient de s’échauffer avec une grosse victoire sur Spotify

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Le combat Spotify contre Apple vient de s’intensifier, le premier voyant une grande victoire contre ce dernier dans l’UE.La Commission européenne accuse Apple d’abuser de sa position dominante avec l’App Store en ce qui concerne les applications de streaming musical. la constatation des CE.

Si vous lancez l’application Spotify sur votre iPhone et essayez de passer à un abonnement premium, vous serez arrêté court. L’application dira simplement: «Vous ne pouvez pas passer à Premium dans l’application. Nous savons que ce n’est pas idéal.

La raison pour laquelle cela n’est pas possible est que Spotify a l’un des deux choix suivants: présenter cette alerte ou autoriser les gens à s’abonner à Spotify dans l’application mais perdre 15% de leurs paiements. De toute évidence, Spotify a choisi la première option. Cependant, cette énigme est ce qui se trouve au cœur du combat Spotify vs Apple qui se déroule actuellement.

Voir également: Les meilleures applications de streaming musical et services de streaming musical pour Android

Aujourd’hui, la Commission européenne a décerné une grande victoire à Spotify (via Ars Technica). Il a décidé d’accuser Apple d’avoir enfreint les lois antitrust dans l’UE, alléguant qu ‘«il faussait la concurrence sur le marché du streaming musical en abusant de sa position dominante pour la distribution d’applications de streaming musical via son App Store».

Apple doit maintenant répondre formellement. Sans surprise, la société conteste l’accusation et émettra probablement une réfutation et demandera une audience orale.

Cependant, si la CE se prononce contre Apple en fin de compte, elle pourrait infliger une amende à l’entreprise jusqu’à 10% de son chiffre d’affaires mondial, ce qui pourrait représenter des dizaines de milliards de dollars.

Spotify vs Apple: quel est le boeuf?

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Comme la plupart des gens le savent, Spotify est une application de streaming de musique. Vous payez un forfait mensuel et accédez à des millions de chansons que vous pouvez écouter autant que vous le souhaitez. La plupart des gens savent également qu’Apple propose un produit presque identique appelé Apple Music.

Le problème au cœur du combat Spotify contre Apple est de savoir comment les règles de l’App Store d’Apple fonctionnent contre Spotify mais ne fonctionnent pas contre Apple.

En rapport: Tidal vs Spotify: Quelle est la meilleure option pour vous?

Si Spotify offrait aux utilisateurs la possibilité de s’abonner à un compte premium dans son application iOS, par exemple, il perdrait 15% des paiements de cet utilisateur à Apple. Cependant, si cette même personne s’inscrit à Apple Music sur le même appareil via ce même App Store, Apple obtient 100% des paiements de cet utilisateur, car il n’a évidemment pas besoin de se donner une réduction de 15%.

C’est là que réside le problème que Spotify – et maintenant l’UE – considère comme injuste et anticoncurrentiel. Apple, cependant, dit que Spotify veut simplement tous les avantages de l’App Store (c’est-à-dire la possibilité pour des millions de personnes de télécharger l’application Spotify sur leur appareil en quelques secondes) mais de ne pas avoir à payer pour cela.

Apple ne devrait-il pas être autorisé à établir ses propres règles pour son propre magasin?

Le problème clé ici est le fait que ces deux services de musique sont si similaires. Si Spotify n’était pas un service de streaming musical mais plutôt un service de livraison de café – quelque chose auquel Apple n’offre aucune alternative en soi – il n’y aurait pas de problème. Toute personne raisonnable dirait: “Hé, c’est le magasin d’Apple, donc ce sont les règles d’Apple.”

Mais Spotify n’est pas un service de livraison de café. Ce qu’Apple fait essentiellement ici, c’est rendre plus difficile pour Spotify d’offrir son produit aux consommateurs tout en facilitant l’achat du produit similaire d’Apple. En d’autres termes, cela coûterait 15% des revenus basés sur l’App Store de Spotify juste pour être au même niveau qu’Apple Music. Étant donné qu’Apple possède l’App Store et établit les règles, il s’agit d’une forme incroyablement basique d’anti-concurrence. C’est pourquoi les CE ont rendu leur décision.

En rapport: Apple Music: ça vaut le coup? Tout ce que tu as besoin de savoir.

Inévitablement, le problème devra être résolu par une sorte de compromis. Malheureusement, ce que cela pourrait être n’est pas clair. Une solution possible pourrait être qu’Apple ne puisse pas facturer les frais de l’App Store pour les abonnements aux services qui sont trop similaires à ceux qu’il propose également. Bien sûr, cela signifierait autoriser Netflix, Google Drive, Google Photos, Fitbit Premium et toutes sortes d’autres entreprises à utiliser la plate-forme App Store sans payer le privilège. Les applications de rencontres, par exemple, ne seraient pas affectées car Apple ne dispose pas d’une application de rencontres qui lui soit propre.

En fin de compte, la CE sera probablement le dernier mot à ce sujet. Il sera intéressant de voir comment cela se passe et comment cela affecte les iPhones, l’App Store et, par proxy, Google et le Google Play Store.