Le combat Tyson Fury-Deontay Wilder, reporté à octobre

15/07/2021

La prochaine confrontation de la trilogie des poids lourds entre les Anglais Tyson ‘The Gypsy King’ Fury, champion du World Boxing Council (WBC), et l’ancien monarque, l’Américain Deontay ‘The Bronze Bomber’ Wilder, Prévu le samedi 24 juillet au T-Mobile Arena de Las Vegas, il a été reporté au 9 octobre.

Cela a été annoncé ce jeudi par la société promouvant le combat, Top Rank. Le combat est reporté car Fury a été testé positif pour COVID-19 et a dû arrêter l’entraînement, il devra donc maintenant commencer un nouveau processus de préparation.

La scène du combat demeure et les billets qui étaient déjà vendus pour le 24 juillet seront valables pour la nouvelle date.

“Je ne voulais rien de plus que d’écraser le ‘Big Dosser’ le 24 juillet, mais je suppose que les coups devront attendre“Fury déclaré par Top Rank.” Ne vous y trompez pas, je serai de retour et je serai meilleur que jamais. Nous nous battrons le 9 octobre et je le mettrai KO ! », a-t-il prévenu.

Wilder, par l’intermédiaire de sa représentante, Shelly Finkel, a déclaré qu’il retrouverait certainement son titre légitime.

Le deuxième combat entre les deux, que Fury a remporté par ko technique au septième tour en février 2020, a généré près de 17 millions de dollars au box-office., un record de l’État du Nevada pour un match pour le titre des poids lourds.

“C’était des montagnes russes folles pour ce combat”, a déclaré Fury lors de la conférence de presse du mois dernier à Los Angeles pour promouvoir le combat. “Je dis toujours : ‘Vous ne combattez jamais quelqu’un tant que vous n’êtes pas sur le ring devant lui'”, a-t-il ajouté.

Le premier combat entre Fury et Wilder a eu lieu en décembre 2018 et s’est soldé par un combat nul, bien que Fury ait subi deux renversements, dont un au tour final, et la plupart des spécialistes considéraient qu’il méritait la victoire.

Le champion d’Angleterre de 32 ans n’a laissé aucun doute dans le match revanche en envoyant Wilder au tapis à deux reprises, jusqu’à ce qu’au septième round, Mark Breland, qui était dans le coin du combattant américain, jette l’éponge. Depuis lors, aucun des deux combattants n’est monté sur le ring.

Wilder, 35 ans, a exercé son droit contractuel à un troisième combat plus tard, mais la pandémie a empêché Top Rank (le promoteur de Fury) et PBC de l’organiser devant un public complet.

Top Rank et PBC ont tenté d’organiser le combat en décembre dernier après qu’une date d’octobre précédemment prévue ait été jugée irréalisable en raison des restrictions imposées par COVID-19, mais la nouvelle reprogrammation de la télévision payante l’a empêché.

Fury (30-0-1, 21 KO) et son équipe ont estimé que la clause de revanche avait expiré et ont avancé dans les négociations pour un combat avec son compatriote Anthony Joshua qui couronnerait un champion incontesté des poids lourds.

Les parties sont parvenues à un accord en mai et Fury a annoncé le même mois que le duel avec Joshua aurait lieu le 14 août en Arabie saoudite, mais est venue ensuite la décision arbitrale qui a obligé à programmer la trilogie entre le champion anglais et Wilder (42-1 – 1, 41 KO).