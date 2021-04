Le combattant de l’UFC Mike Perry publie un clip d’une séance d’entraînement avec le “ gosse gâté ” Jake Paul montrant une histoire différente du clip de YouTuber

Jake Paul est au sommet du monde depuis qu’il a éliminé Ben Askren – et il a été optimiste quant à la suite.

Après que le poids léger de l’UFC, Dustin Poirier, ait suggéré que son compatriote Mike Perry serait un prochain ennemi intéressant pour le YouTuber, Paul a répondu par une insulte visant “ Platinum ”, puis a appelé Poirier lui-même – du moins cela semble-t-il ainsi.

Paul a envoyé Askren emballer au premier tour

«Il était un travail léger», a écrit Paul. «Selon ses propres mots, tu m’as frappé le cul. Je veux voir Jake Paul contre Dustin Prober. »

Pour autant que je sache, il n’y a pas de combattant nommé Dustin Prober, donc nous supposons que c’est une fouille assez boiteuse de Paul.

Quoi qu’il en soit, avec le commentaire que Paul a fait, il a publié un court clip des instants après avoir combattu Perry.

Dans le clip, on peut entendre Perry dire: «Bon travail, mec. Vous m’avez donné un coup de pied dans le cul.

Naturellement, Perry n’était pas satisfait des actions de Paul. Les poids welter 14-8 ont maintenant publié un clip de leur combat pour brosser un tableau réel de ce qui s’est passé.

Ce n’est pas très long, mais cela les montre en train de s’entraîner et Perry à l’offensive.

Avec la vidéo, Perry a écrit: «Le seul clip que nous ayons eu. Allez-y et postez quelques @jakepaul, j’ai pris vos meilleurs clichés et je vous ai promené toute la journée. Nous savons tous que je ne suis pas difficile à frapper mais je vais me concentrer là-dessus maintenant.

«Vous savez qu’il n’y avait aucun danger à boxer un lutteur hier soir et vous m’avez donné une chance de vous frapper au visage (et je l’ai fait) et je l’ai respecté mais vous vous êtes trompé et c’est ma faute. Je me présente avec ma fille et mon bébé pour ne pas apporter de drame. Je me présente et je me bats. J’étais fan après que tu m’as combattu.

Mike Perry, poids welter de l’UFC, publie des images de combat avec Jake Paul

«Vous avez montré du cœur et vous avez déjà réussi et vous sembliez avoir une équipe solide (puissance en nombre) mais vous êtes un gamin gâté et je suis riche en vie. Vous êtes rompu avec un groupe de faux hommes oui autour de vous pour lesquels vous payez.

“Je ne baise avec personne et tout l’argent du monde ne peut pas te rendre réel comme moi,” termina Perry.

Jake Paul avait impressionné Mike Perry en combat

Perry avait une fiche de 7-0 lorsqu’il a rejoint l’UFC en 2016 et il a remporté ses deux premiers combats avec la promotion. Cependant, la défaite de la semaine dernière contre Daniel Rodriguez le laisse avec un dossier de 7-8 à l’UFC et il a perdu quatre de ses cinq derniers.

Paul semble être à la recherche d’un autre match promotionnel croisé pour son prochain combat et bien qu’il puisse maintenant avoir du mauvais sang avec Perry, ce n’est probablement pas assez attrayant pour faire les chiffres du combat Askren. Selon Paul, ces chiffres étaient de 1,6 million d’achats à la carte.