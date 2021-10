Le combattant de Tarragone Adrián Thiam, au huitième tour de la Coupe du monde de boxe en Serbie

Nouveau succès de la boxe espagnole dans le Championnat du monde de boxe de Belgrade (Serbie). Le combattant de Tarragone Adrien Thiam s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la catégorie -63,5 kilogrammes après avoir battu les points, 5-0 (26-30, 27-30, 27-30, 27-30, 27-30), à Chypriote Alexandros Christodoulou.

Thiam a été considéré comme le meilleur par les cinq juges dans les trois rounds du combat, grâce à une boxe plus ordonnée, pour obtenir de bonnes mains et des combinaisons efficaces de gauche et de droite, contre un adversaire plus désordonné qui à plus d’une occasion a pris la tête au représentant de la Fédération espagnole de boxe (FEB) en le roulant.

Thiam affrontera Scotsman Lynch ce lundi

Après ce triomphe, Thiam reviendra sur le ring lundi prochain, 1er novembre, dans lequel l’Ecossais sera mesuré Reese Lynch, qui a battu l’Iranien aux points (4-0) Rezaei ashkane.

Espagnol cinquième en huitièmes

Thiam est le cinquième boxeur espagnol à atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde de Belgrade, après l’acceptation de la demande de la FEB et Youba sissokho (-71kg) obtiendra le laissez-passer à la place du moldave Nicolae Bucsa.

Précédemment, Enmanuel Reyes Pla (-92 kgs) avait déjà atteint les huitièmes de finale après avoir battu les points, à l’unanimité, aux Français Soheb Bouafia; et Gabriel Escobar fait de même à l’unanimité avant Daniel Asenov (-54 kg) et Ayoub ghadfa (+92 kg) avant Nurlan Saparbay.

