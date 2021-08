Le combattant final du Season Pass 3 de SNK pour Samurai Shodown a été révélé

SNK a dévoilé son dernier combattant sur le chemin de la sortie 2019/20 de la Nintendo Switch, Samurai Shodown.

Les fans savaient déjà que le quatrième et dernier emplacement du Season Pass 3 serait occupé par un personnage du Équipement coupable série et SNK a maintenant confirmé qu’il ira à Baiken. Ce chasseur devrait arriver plus tard cette semaine, le 19 août.

SHODOWN SAMURAI】

La bande-annonce de BAIKEN, le 4e personnage DLC de la gamme SAMURAI SHODOWN Season Pass 3 (sortie prévue le 19 août), vient de tomber ! > Bande-annoncehttps://t.co/BldWnYVkX0#SamSho #GuiltyGear #BAIKEN pic.twitter.com/ROfTMcoRje – SNK GLOBAL (@SNKPofficial) 16 août 2021

Voici un peu sur le personnage (via Gematsu) et quelques captures d’écran :

Des terres lointaines voyage ce guerrier vengeur. Avec son œil gauche et son bras droit, Baiken avait tout perdu alors qu’elle n’était qu’une enfant. Maintenant, façonnée par cette expérience déchirante, elle consacre sa vie à traquer celui qui est responsable de tout : cet homme. Aucune terre n’est trop loin et aucun guerrier n’est assez fort pour lui barrer la route. Avec une lame inébranlable et une vue sans égal, Baiken jure de traquer et d’abattre cet homme.

Baiken rejoint Shiro Tokisada Amakusa, Hibiki Takane de La dernière lame 2 et Cham Cham. Que pensez-vous du dernier ajout à la liste de Samurai Shodown? Laissez un commentaire ci-dessous.