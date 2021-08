Le combattant préféré d’Anthony Joshua, Ben Whittaker, explique le camouflet de la médaille d’argent olympique alors qu’il révèle que son côté compétitif l’a vu empocher le prix

Benjamin Whittaker a admis qu’il avait l’impression de « laisser tomber tout le monde » avec une médaille d’argent à Tokyo aux Jeux olympiques et s’est excusé de l’avoir mise directement dans sa poche.

Whittaker a été battu par le Cubain Arlen Lopez dans le combat pour la médaille d’or des poids mi-lourds et a été laissé en larmes après la défaite par décision partagée.

Whittaker a mis sa médaille d’argent olympique dans sa poche, plutôt que de la porter

L’équipe GB a récolté un record de six médailles aux Jeux cet été, avec deux autres potentiellement en route lorsque Galal Yafai participera aux demi-finales des poids mouche jeudi avant le combat de demi-finale des poids moyens de Lauren Price vendredi.

Cependant, il est peu probable que vous trouviez un perdant plus inconsolable que Whittaker, qui semblait destiné à l’or.

Le joueur de 24 ans était inconsolable sur le podium

Un combattant divertissant à l’intérieur et à l’extérieur du ring, le joueur de 24 ans a attiré l’attention quand il a dit qu’il voulait devenir maire de sa ville natale de Wolverhampton.

Respirant la confiance en dansant continuellement sur le ring, il est peu probable qu’il faille trop de temps avant de voir le flash fighter entrer dans les rangs professionnels. Même Anthony Joshua a affirmé que le jeune était «beaucoup mieux» qu’il ne l’était au même âge.

Et le champion du monde des poids lourds a tweeté sa fierté de regarder les boxeurs britanniques sur le ring.

Whittaker a été éventré par sa médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo

Pourtant, malgré le sceau d’approbation d’AJ et l’admiration de la nation, Whittaker n’a pas pu voir le plaisir de terminer deuxième et a fait écho à sa position dans un tweet en 2020. «Si vous êtes satisfait d’une médaille de bronze ou d’argent, vous ne l’êtes pas. digne du sommet », a-t-il écrit.

Et au lieu de porter la médaille d’argent décernée autour de son cou à Tokyo, le Britannique l’a empochée et a été averti par les entraîneurs dans les tribunes de profiter du moment car “vous ne récupérerez jamais ce moment”.

Whittaker, cependant, a expliqué qu’il avait l’impression de laisser tomber son pays.

Si vous êtes satisfait d’une médaille de bronze ou d’argent, vous n’êtes pas digne du TOP ! 💯 – Ben Whittaker (@BenGWhittaker) 31 octobre 2020

“Je pense que c’est le compétiteur en moi”, a-t-il déclaré à talkSPORT Breakfast.

“[In the final], j’étais très contrarié et vidé, et j’avais l’impression que ce n’était pas un exploit ni une déception.

« Mais j’ai eu le temps de réfléchir et quel exploit ; Tout d’abord, je me suis inscrit dans l’histoire et j’ai augmenté le nombre de médailles pour la Grande-Bretagne et je ne pouvais pas faire grand-chose de plus pour cela.

« Sur le moment, j’étais déçu de moi-même et j’avais l’impression de laisser tomber tout le monde. »

Whittaker était tout sourire avec sa médaille d’argent à la fin

Il s’est ensuite rendu sur Twitter pour révéler son changement d’humeur et a publié une photo de lui tenant sa médaille.

« J’ai eu le temps de réfléchir et je suis reconnaissant du soutien de tout le monde, je suis désolé de ne pas porter ma médaille avec fierté.

« Je ne suis qu’un humain et je montrais mon émotion mais dans le mauvais sens. Maintenant, avec le recul, je suis désolé, quelle réussite et je suis reconnaissant.

« MÉDAILLE D’ARGENT OLYMPIQUE. Merci.”

