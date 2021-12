Le combo Carlos Sainz/Charles Leclerc « très important avantage »

Ferrari estime que le package de pilotes de Carlos Sainz et Charles Leclerc est un avantage concurrentiel clé sur leurs rivaux.

La Scuderia est entrée dans la campagne 2021 en cherchant à rebondir après une année 2020 déchirante qui les a vus glisser des parties supérieures de la grille vers le milieu de terrain inférieur.

Cette mission a été accomplie, Ferrari produisant une saison bien meilleure pour remporter la 3e place du championnat des constructeurs, remportant deux poles et cinq podiums en cours de route.

Le SF21 s’est avéré être une amélioration majeure par rapport à son prédécesseur, tandis que le nouveau couple de pilotes Ferrari, Sainz et Leclerc, a également saisi l’occasion de livrer pour l’équipe.

Sainz obtiendrait la 5e place du championnat des pilotes lors de sa première saison chez Ferrari, 5,5 points d’avance sur son coéquipier Leclerc, mais en tant qu’alignement de pilotes combiné, ils ont fait une forte impression sur leur équipe.

En fait, le directeur de course de Ferrari, Laurent Mekies, a déclaré que leur paire de pilotes est aussi «bonne que possible» en Formule 1 en ce moment, ce qui leur donne un avantage bienvenu sur leurs rivaux.

« Nous pensons que c’est l’un des points forts que nous obtenons maintenant, non seulement parce qu’ils décrivent ce qu’ils ressentent, mais aussi parce qu’ils ont la volonté et la motivation de revenir en arrière et de travailler avec nous pour trouver des solutions », a déclaré Mekies à Motorsport.com. L’alignement des pilotes de Ferrari.

«Ils le font avec des mots différents, donc nous pouvons cliquer sur les choses ensemble. Ils ne sont pas toujours d’accord, ce qui nous permet encore une fois de voir les choses d’une manière plus large.

«Je pense que la réponse courte est oui, nous pensons que cette partie fonctionne bien. Il y a toujours plus à venir à cause de la façon dont c’est.

«Mais la façon dont ils se complètent, Carlos et Charles, est pour le moment aussi bonne que possible.

« Le niveau de respect, le niveau de désir de travailler ensemble, le niveau de confiance dans les personnages et dans les capacités techniques, est énorme.

« Ils partagent tous les deux la même volonté de pousser l’équipe à récupérer. Si vous regardez en Arabie [Arabia], le vendredi soir, nous n’étions pas géniaux. Nous ne voulions pas nous en contenter.

« Nous ne voulons jamais nous en contenter, mais il y avait juste cet esprit, et c’est l’avant-dernière course ou autre, juste cet esprit, il y a quelque chose de plus.

« Nous savions qu’il y avait quelque chose de plus dans la voiture que nous ne pouvions pas vraiment saisir.

« Ensuite, les circonstances de la course étaient les circonstances de la course, mais si vous regardez le premier relais de la course avant le premier drapeau rouge, Charles était un quatrième confortable, [Sergio] Perez était derrière.

« Donc, finalement, un rythme de course solide en est ressorti.

« Donc, je pense que pour faire court, ces deux gars, la façon dont ils travaillent avec nous, la façon dont nous les avons intégrés, la façon dont ils contribuent est un avantage concurrentiel très important.

« Nous ne voulons pas nous arrêter là. Nous voulons développer cela, car nous pensons qu’il y a plus à venir également. Mais c’est certainement l’un de nos points forts.