Le combo uniforme du Wyoming et du Kent State ressemble à des pommes de terre

La saison des bols de football universitaire signifie des affrontements improbables et passionnants, des pics dans les stocks de NFL Draft de certains joueurs et de grands bains de Gatorade (ou d’autres articles comestibles). Cela signifie également des schémas de couleurs amusants et sauvages qui peuvent être impressionnants ou être un désastre total, selon la personne à qui vous demandez.

Entrez dans le célèbre bol de pommes de terre de l’Idaho.

Après le coup d’envoi de Kent State et du Wyoming mardi après-midi à Boise, les fans de football universitaire n’ont pu s’empêcher de remarquer toutes les couleurs vives sur le terrain. Alors que le Wyoming portait ses maillots marron et son pantalon jaune foncé, Kent State était tout doré et dans une teinte très similaire à celle du pantalon des Cowboys.

C’est presque comme si les deux équipes prenaient à cœur le nom du célèbre Idaho Potato Bowl et se déguisaient exprès comme des pommes de terre autant qu’elles le pouvaient. Associez les combinaisons d’uniformes au terrain entièrement bleu de l’Albertsons Stadium, et il se passait beaucoup de choses.

En ce qui concerne les uniformes, certains fans ont adoré le look combiné des équipes, certains le détestaient et certains aimaient le détester – comme pour à peu près tout dans le football universitaire.

Et, bien sûr, ils avaient tellement de pensées. Et beaucoup de blagues.