Le “comeback” de Trump Ballyhooed est une falsification de style télé-réalité – mais un réel danger 10z viral

– de Salon

Cela peut ne pas sembler ainsi à ceux d’entre nous qui s’inquiètent de la façon dont il peut encore contrôler le Parti républicain, mais le pouvoir politique de Donald Trump est peut-être plus ténu qu’il n’y paraît à la surface.

Le problème?

La capacité de Trump à contrôler le parti découle directement de sa capacité presque miraculeuse à dominer à la fois la couverture médiatique et les discussions sur les réseaux sociaux. Garder son nom dans les gros titres à travers des bouffonneries folles et des manœuvres fascistes l’aide à rester populaire auprès de la base du GOP, qui est principalement, sinon exclusivement, motivée par le désir de troller les libéraux. Ne vous y trompez pas : Trump est toujours largement détesté et redouté à gauche, c’est pourquoi il continue d’être une figure quasi divine auprès des électeurs républicains les plus inconditionnels. Le conservatisme moderne n’est pas vraiment une question de politique ou même d’idéologie, autant qu’il s’agit des insécurités sans fond des blancs conservateurs et de leur besoin d’apaiser leur ego fragile en se penchant sur les libéraux dont ils craignent de se moquer d’eux. Imposer ce monstre au pays n’était qu’un long acte de vengeance contre le reste de l’Amérique pour ne pas lui avoir accordé le respect et la déférence que les conservateurs pensent qu’on lui doit.

La principale compétence de Trump – troller les libéraux – pourrait également être sa faiblesse surprise.

Si Trump perd d’une manière ou d’une autre sa capacité à indigner, à terrifier ou à «déclencher» les libéraux, alors il perd toute sa valeur pour la base du GOP. Ils ne l’aiment certainement pas à cause de son charme, après tout. Ses propres fans semblaient souvent s’ennuyer lors de ses rassemblements, et seuls les blancs se sont frayé un chemin par conviction que se rallier à Trump était le meilleur moyen de « posséder les libs ». Sur ce front, il y a des signes intrigants que le contrôle à la Svengali de Trump sur le discours public s’estompe. Comme je l’ai noté la semaine dernière, il y a eu une baisse drastique des mentions dans les médias du nom de Trump et, peut-être encore plus révélateur, une baisse de 91% des discussions sur les réseaux sociaux à son sujet. Le fait d’être banni de Twitter et de Facebook a nui à la capacité de Trump à attirer l’attention en trollant. Même les médias de droite montrent des signes de compréhension qu’un Trumpisme sans Trump est possible, tant qu’ils maintiennent un flux constant d’histoires de BS sur «l’annulation de la culture» et la «théorie du remplacement».

Un autre signe que les choses pourraient ne pas aller aussi bien pour TrumpWorld que le prétend Trump est le lancement apparemment retardé du programme de rassemblement qu’il a promis.

Le 21 mai, l’équipe de Trump a réussi à diffuser des articles dans plusieurs médias sur ces rassemblements prévus, que Trump a déclaré qu’ils “les annonceraient très bientôt au cours de la semaine ou des deux prochaines”. Cela fait maintenant près de trois semaines et ces annonces ne se sont pas encore concrétisées. Au lieu de cela, une série d’événements est prévue pour décembre, et au lieu de rassemblements, ce sont des « interviews historiques » menées par l’ancien animateur de Fox News en disgrâce, Bill O’Reilly.

Le tout a une odeur du même problème qui a conduit au fiasco des « médias sociaux » de Trump. L’ancien président a promis qu’il lancerait bientôt une plate-forme de médias sociaux pour rivaliser avec Facebook et Twitter, pour dévoiler, en grande pompe, ce qui s’est avéré être un blog. Le blog n’a pas tenu un mois entier avant que Trump ne l’annule lui-même, clairement gêné par le peu de trafic qu’il recevait.

Une partie du problème de Trump est que son propre ego entrave ce que sa base aime chez lui, à savoir ses compétences de trolling. Les blessures narcissiques qu’il a subies au cours de la dernière année et demie – ses échecs complets face à la pandémie de COVID-19 (y compris contracter la maladie lui-même) et sa défaite électorale – l’obsèdent clairement au point qu’il ne peut plus se concentrer sur le nouveau brillant. objets de griefs de droite proposés par Fox News et autres. Il continue d’exiger que le GOP et les médias de droite concentrent leur colère sur le Dr Anthony Fauci, même si le responsable de la santé publique est susceptible de revenir du statut de célébrité à un autre bureaucrate sans nom (mais héroïque!) Avant la fin de l’année. Son discours de 85 minutes lors d’une réception du GOP en Caroline du Nord ce week-end n’était qu’une litanie des mêmes mensonges qu’il racontait depuis des mois. Trump a fini par susciter plus d’intérêt de la presse pour son pantalon mal ajusté que tout ce qu’il a dit.

À la lumière de tout cela, il n’est pas étonnant que l’équipe de Trump ait commencé à « divulguer » des histoires affirmant que Trump pense qu’il va être réintégré en août. Il ne le croit probablement pas, d’autant qu’il comprend que faire semblant d’être délirant était un bon moyen d’attirer énormément l’attention des médias. Comme l’écrit Alan Blotcky pour Salon, “Trump n’est pas du tout détaché de la réalité”, mais évoque simplement “une théorie du complot qui, selon lui, a gagné le plus de terrain auprès de ses millions de partisans”.

Plus important encore, cela a fait peur aux libéraux, pour une bonne raison. Avec l’aide de Mike Lindell et Michael Flynn, Trump utilise cette théorie du complot comme un véhicule pour injecter des menaces violentes voilées mais non subtiles dans le discours. La crainte est que Trump et ses copains utilisent le faux audit en Arizona pour raviver non seulement le Big Lie sur le vol des élections, mais toute l’indignation de la droite – et la violence – que le Big Lie a provoquées en janvier. Le mensonge de Trump pourrait très bien provoquer une autre émeute ou une attaque terroriste. Mais même si cela ne se produit pas, la simple menace de cela a certainement attiré l’attention des médias et provoqué cette douce et douce indignation libérale dont Trump se nourrit.

Malheureusement, cette nouvelle stratégie de pêche à la traîne pour attirer l’attention peut fonctionner.

La couverture médiatique de Trump a grimpé en flèche depuis qu’il a commencé à « divulguer » des allégations selon lesquelles il serait réintégré. Lorsque le faux audit de l’Arizona déclarera inévitablement, à tort, que Trump aurait dû gagner l’État, il y aura une autre vague d’attention médiatique intense, motivée par des craintes tout à fait légitimes que les théories du complot de Trump alimentent la violence et le sentiment fasciste. Pas étonnant que les gens de Trump soient impatients de faire de faux audits dans autant d’États que possible. Chacun crée une opportunité de pousser les théories du complot sur les élections et de soulever le spectre d’une plus grande violence, attirant le genre d’attention des médias que Trump ne parvient pas à attirer d’une autre manière.

Bien sûr, tout cela illustre les dangers profonds de la situation. Les faux audits et les théories du complot loufoques peuvent être des cascades de style télé-réalité, conçues pour attirer l’attention des médias et rappeler aux électeurs du GOP les compétences de trolling de Trump, mais en mettant ce non-sens là-bas, Trump dirige un mouvement fasciste très réel. C’en est une, comme on l’a vu le 6 janvier, qui est capable de violences bien réelles. Et comme avec “The Apprentice”, où Trump a fait fortune en prétendant simplement être un homme d’affaires prospère, il y a une vraie qualité de faux jusqu’à ce que vous le fassiez avec les cascades anti-démocratiques de Trump. Comme le montre la loyauté du GOP envers Trump après l’insurrection, Trump ne peut rien faire pour perdre le parti – à moins que son nom ne commence à glisser des gros titres. Alors il fera tout et n’importe quoi pour que cela n’arrive pas, même si cela signifie plus de violence.

Pourtant, le fait que Trump ait fermé son blog et fasse désespérément la promotion des théories du complot qui lui sont transmises par le gars de MyPillow rappelle que, bien que la capacité de Trump à attirer l’attention soit vraiment exceptionnelle, il n’est pas invincible. Il a maintenant recours à des cascades de télé-réalité parce que la stratégie de blog et de rallye ne semble pas fonctionner tout à fait comme son équipe le pensait. Son obsession de relire le passé nuit à sa capacité à générer des accroches qui le maintiennent dans les gros titres. Cette nouvelle stratégie de faux audits et d’alimenter des éléments déséquilibrés dans son parti est un rappel amer qu’il est sans précédent dans sa capacité à attirer l’attention, ne serait-ce que parce qu’il n’est pas contraint par la moralité de base.

Il a encore trois longues années devant lui pour continuer à trouver des moyens de se placer au centre de la conversation – et il a déjà recours à des menaces de violence peu subtiles. Trump 2024 n’est pas inévitable, et les progressistes seraient sages de trouver un moyen d’équilibrer la prise au sérieux du danger Trumpien sans céder à la crainte qu’il n’y ait rien à faire pour l’arrêter.

_______

À propos de l’auteur

Amanda Marcotte est rédactrice politique pour Salon. Elle est sur Twitter @AmandaMarcotte.