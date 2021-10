Le comédien bien-aimé revient sur Netflix avec un nouveau spécial 2021

Près de quatre ans après la sortie de son dernier stand-up spécial Netflix sur la plateforme, le comédien bien-aimé Jim Gaffigan est sur le point de faire son retour sur le service de streaming. Gaffigan reviendra avec un nouveau stand-up spécial à diffuser plus tard cette année avec une performance qui sera enregistrée au State Theatre de Minneapolis les vendredi 15 et samedi 16 octobre, date limite confirmée dans un rapport du mardi matin. Les détails sur la spéciale, y compris le titre et la date exacte de la première, n’ont pas été confirmés à l’époque, bien que le streamer ait confirmé qu’elle serait publiée plus tard cette année. Gaffigan n’a pas encore commenté la nouvelle.

Cela marquera le sixième stand-up spécial de Gaffigan pour Netflix. Le célèbre comédien – six fois nominé aux Grammy pour ses émissions spéciales de comédie et trois fois lauréat d’un Emmy pour son travail sur CBS News Sunday Morning – s’était initialement associé à Netflix en 2016, avait précédemment rapporté Forbes. Dans le cadre de l’accord, Jim Gaffigan: Beyond the Pale (2005), Jim Gaffigan: King Baby (2009), Jim Gaffigan: Mr. Universe (2012), Jim Gaffigan: Obsessed (2014) et Jim Gaffigan: Cinco (2017) a fait ses débuts sur la plateforme de streaming. Cependant, Gaffigan s’est séparé du streamer pour la sortie en 2018 de son stand-up spécial Noble Ape, qui a eu une sortie en salles et était disponible à l’achat et à la location sur diverses plateformes de streaming, notamment iTunes, YouTube et VUDU de Walmart. S’adressant à Business Insider US au sujet de la décision de s’éloigner de Netflix, Gaffigan a expliqué qu’à l’époque de Noble Ape, il avait déjà cinq spéciaux et Netflix et s’est rendu compte que « les gens consomment les choses d’une manière différente.

« Certaines personnes consomment des choses à la demande. Certaines personnes les regardent sur Amazon Prime. Certaines personnes les regardent sur Apple TV. Certaines personnes les écoutent sur Spotify », a-t-il expliqué. « Donc, leur modèle – vous savez, ils m’ont évidemment offert beaucoup d’argent – mais leur modèle l’a rendu accessible à tout le monde. Vous n’aviez pas seulement besoin d’avoir Netflix. le même temps. »

En plus de ses spéciaux Netflix, Gaffigan trois autres spéciaux de comédie stand-up disponibles sur diverses plateformes. En plus des stand-ups, Gaffigan a plusieurs autres crédits à son actif et a récemment exprimé Lorenzo Paguro dans le film d’animation de Disney Pixar Luca. Il sera ensuite vu dans Peter Pan et Wendy de Disney. La nouvelle de son prochain stand-up spécial survient alors que Netflix fait face à une autre émission spéciale sur sa plate-forme, Dave Chappelle: The Closer, qui a été critiquée comme transphobe.